Правительство одобрило покупку акций Международной финансовой корпорации

Совет министров опубликовал постановление №580 от 3 октября о приобретении акций Международной финансовой корпорации (IFC) на сумму свыше 11 миллионов долларов.

Согласно документу, одобрена подписка на 11 392 акции стоимостью по одной тысяче долларов каждая. Общая сумма закупки составит 11,39 миллиона долларов. В постановлении говорится, что заниматься закупкой акций международной финансовой корпорации будет министерство финансов.

Членство Беларуси в IFC

Международная финансовая корпорация – это международный финансовый институт, который входит в структуру Всемирного банка. Среди акционеров МФК – 184 страны, в том числе, с 1992 года - Беларусь.

МФК финансируется за счет взносов стран-акционеров, выпуска облигаций, а также доходов от своей деятельности.

Корпорация занимается предоставлением займов, инвестпроектами, разрабатывает структурированное финансирование и продукты по управлению рисками, а также проводит консультации в целях стимулирования роста бизнеса в развивающихся странах.

Согласно данным на сайте финансовой организации, на сегодняшний день IFC инвестировала около 445 миллионов долларов в 41 проект в частном секторе Беларуси.

Источник: Sputnik