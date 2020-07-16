Wildberries подтолкнул к корректировке закона

МАРТ заинтересовалось порядком оплаты товаров, который введен в интернет-магазине wildberries.by. И начало проработку законодательства в этой сфере.

"В МАРТ поступают многочисленные обращения граждан о правомерности продажи товаров в интернет-магазине wildberries.by только на условиях предоплаты и невозврата денежных средств при расторжении договора купли-продажи (при возврате качественного или некачественного товара) с владельцем названного интернет-магазина ООО "Вайлдберриз", - объяснили интерес к ситуации в МАРТ.

В министерстве пояснили, что продажа товаров на условиях предоплаты не запрещена законодательством. Однако это создает существенные неудобства для потребителей, которые хотят оплатить товар наличными деньгами: они должны сначала идти в банк, чтобы перевести деньги, а затем, если товар не подошел, обращаться туда, чтобы забрать их.

Специалисты МАРТ совместно с заинтересованными ведомствами начали прорабатывать вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты за товары, приобретаемые интернет-магазинах.

Кроме того, в МАРТ напомнили о сроках, в течение которых продавец должен вернуть деньги, если товар не подошел. Согласно законодательству, продавец (в том числе интернет-продавец) обязан вернуть деньги незамедлительно, а если сделать это незамедлительно не представляется возможным, максимальный срок для возврата денег не может превышать семи дней.

За нарушение этого срока потребитель имеет право потребовать неустойку в размере одного процента за каждый день просрочки. При этом все средства должны возвращаться в той же форме, в которой производилась оплата товара, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

Источник: Sputnik