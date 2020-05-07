Пришло время упорядочить деятельность холдингов

На общественное обсуждение вынесен проект указа «О создании и деятельности холдингов».

Проект подготовлен в целях совершенствования экономических и организационно-управленческих условий деятельности холдингов.

В проекте указа перечислены основания вхождения субъектов хозяйствования в холдинг как для юридического лица в качестве управляющей компании холдинга, так и для физического лица (собственника имущества) – без образования управляющей компании холдинга. Установлена минимальная граница включения в холдинг в качестве дочерней компании хозяйственного общества (25%).

Со вступлением в силу положений проекта указа будет введен запрет на вхождение государственного объединения в холдинг в качестве его управляющей компании. «Изначально в самой концепции создания холдинговых структур такая возможность не предусматривалась, поскольку холдинг и государственное объединение по своей правовой и экономической природе являются двумя взаимоисключающими формами интеграции. При этом прямого запрета на смешение указанных видов объединений Указ №660 не содержал, что привело к созданию холдингов во главе с государственными объединениями. В этой связи, в целях недопущения в дальнейшем создания подобного рода объединений проект указа устанавливает на них запрет», — говорится в обосновании необходимости принятия нового указа.

Кроме этого предлагается определить правовую природу холдинга: в Республике Беларусь холдинг не является юридическим лицом. При этом введен запрет на участие одной и той же дочерней компании в нескольких холдингах.

В проект указа включается положение, направленное на ограничение вмешательства государственных органов в управление и деятельность дочерних компаний холдингов с участием государства.

Также предполагается ввести запрет на вхождение в органы управления управляющей компании холдинга с участием государства – хозяйственного общества более двух представителей государства.

Еще одна проблема, которую призван решить проект указа, − повышение эффективности использования имущества в рамках холдинга, что особую актуальность имеет в отношении холдингов с участием государства.

Как сообщили в Минэкономики, по состоянию на 1 января 2020 г в Государственном реестре холдингов зарегистрировано 93 холдинга, в том числе 55 из них с участием государства.

Общественное обсуждение проекта указа продлится по 17 мая 2020 г.

Источник: ПраймПресс