Подводные камни закона "О саморегулируемых организациях"

Заслуженный юрист Беларуси Валерий Фадеев прокомментировал законопроект «О саморегулируемых организациях», подготовленный Министерством экономики.

Юрист усомнился в возможности законопроекта работать на практике. «Потому что в нем детально не прописаны многие принципиальные вещи. В частности, - порядок передачи полномочий по регулированию от госорганов саморегулируемым организациям. В нем также недостаточно четко прописаны взаимоотношения саморегулируемых организаций с госорганами, а также внутренние взаимоотношения в саморегулируемых организациях. А это принципиально важные вещь. В РФ с этим уже столкнулись. Оказалось, что саморегулирование может стать препятствием для доступа на рынок. Поэтому, когда обсуждался этот законопроект, представители бизнес-союзов уже спросили: не станет ли саморегулирование препятствием для доступа на рынок? Четкого ответа мы не получили», - пояснил Фадеев.

Он сообщил о своем участии в подготовке данного законопроекта: «У меня все было детально расписано, в том числе вопросы передачи полномочий от госорганов саморегулируемым организациям – какие конкретно полномочия, в каких сферах, каким образом это будет происходить и т. д. Однако сейчас все это из законопроекта выбросили. Мне сказали, что вроде бы Комитет госконтроля возражает против этих позиций».

В ноябре 2019 года законопроект «О саморегулируемых организациях» был вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

В обосновании к документу отмечалось, что внедрение механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности является важным элементом стратегии экономического развития страны. Мировой опыт показывает, что саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечивая снижение государственных расходов на регулирование, а также большую гибкость и внимание к интересам участников рынка.

Источник: ПраймПресс