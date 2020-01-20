Компенсации для бизнеса за использование экоупаковки

Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило прокомментировал указ №16 "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки".

"Указом предусмотрено введение новых видов компенсации расходов. Например, за использование или обезвреживание отходов (ранее была компенсация только за сбор отходов при условии передачи на использование или обезвреживание) и за использование экологичной упаковки при производстве продукции", - отметил Геннадий Трубило. Размеры компенсации и конкретные виды отходов и упаковки, за которые она выплачивается, дополнительно установит Совет Министров.

Указ вступит в силу с 1 июля. Он придет на смену указу от 11 июля 2012 года №313 "О некоторых вопросах обращения с отходами потребления".

Для производителей и поставщиков предусмотрено два варианта сбора отходов. Это значит, что они могут применять собственную систему сбора или заключить соответствующий договор с государственным учреждением "Оператор вторичных материальных ресурсов" и заплатить за организацию сбора отходов. Из нового - собственная система сбора может применяться и в отношении бумажной и картонной упаковки, что раньше указом №313 было ограничено.

"С принятием указа дано право нескольким предприятиям организовывать вместе свой раздельный сбор, не платя компенсацию. Раньше в указе просто было отмечено, что предприятие должно организовать сбор. Но если это малое предприятие, для него это может быть экономически нецелесообразно. Поэтому сейчас появится возможность нескольким предприятиям объединиться и организовать сбор", - пояснил Геннадий Трубило.

Дополнены случаи освобождения от обязанности по организации сбора, обезвреживания или использования отходов. Самое значимое дополнение - от такой обязанности полностью освободят ИП, которые организуют розничную торговлю или общественное питание, в части упаковки ввезенных ими товаров. Такое решение принято, чтобы создать благоприятные условия для расширения деловой и предпринимательской инициативы и снять лишнюю финансовую и административную нагрузку.

Освобождены будут также товары и упаковки, которые используются некоммерческими организациями для выполнения своих функций, медтехника и товары медицинского назначения (кроме ртутных термометров). Освобождение коснется товаров и упаковки, которые переданы самими производителями и поставщиками на захоронение в связи с утратой потребительских свойств или в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Предусмотрены также некоторые изменения по освобождению от необходимости сбора производителей полимерной упаковки и изделий из пластмасс в связи с использованием для их производства полимерных отходов. В соответствии с указом №313, для освобождения нужно было использовать не менее 30% отходов. По новым правилам предусмотрено постепенное увеличение доли отходов в производстве для освобождения: с 2021 года - 35%, с 2023 года - 40%.

Геннадий Трубило считает, что новые подходы, заложенные в указе "О совершенствовании порядка обращения с отходами товаров и упаковки", помогут увеличить объемы переработки отходов и более эффективно организовать их раздельный сбор.

Источник: БЕЛТА

Фото Геннадия Трубило: Белтелерадиокомпания