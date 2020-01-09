Ратификация соглашения об упрощении визового режима

Cоглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС планируется ратифицировать на весенней сессии белорусского парламента.

«Парламентарии Беларуси заявляют о своей готовности ратифицировать данное соглашение в приоритетном порядке на ближайшей весенней сессии парламента. Мы также призываем наших коллег в Европейском парламенте придать этому процессу с их стороны необратимый характер», - сказал председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Савиных.

По его словам, соглашение будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Как сообщалось ранее, Беларусь и Европейский союз подписали соглашение об упрощении выдачи виз 8 января 2020 г в Брюсселе. Соглашение предусматривает взаимное облегчение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Соглашение предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро. Положения соглашения начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Со стороны Республики Беларусь необходима ратификация соглашения Национальным собранием Республики Беларуси, соответственно одобрение требуется и со стороны Европейского парламента.

Источник: ПраймПресс