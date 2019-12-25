Министерство финансов утвердило новые правила работы аудиторов

Утверждена Инструкция о принципах проведения Аудиторской палатой внешней оценки качества работы аудиторских организаций и аудиторов, зарегистрированных ИП.

Соответствующее постановление ведомства от 18 октября 2019 года №59 опубликовано 25.12.2019 на Национальном правовом интернет-портале.

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Документом внесены изменения в национальные правила аудиторской деятельности. В частности, они дополнены нормами, касающимися привлечением экспертов по внутренней оценке. Такой специалист должен обладать уровнем знаний, достаточным для такой деятельности: иметь квалификационный аттестат аудитора не менее пяти лет, опыт работы в аудиторской организации в качестве партнера при оказании аудиторских услуг не менее трех лет, быть членом в Аудиторской палате (лично или от организации, работником которой является) и др.

Диагностическая оценка системы внутренней оценки качества проводится на уровнях аудиторской организации и аудиторского задания. В документе отражены требования к форме и содержанию диагностического отчета, изложен в новой редакции перечень основных процедур оценки.

Постановление вступает в силу после опубликования.

Источник: БЕЛТА