Стабильность налогового законодательства

Министр финансов Максим Ермолович о Налоговом кодексе - 2020.

"Налоговое законодательство сохраняет свою стабильность. Не планируется внесения изменений в Налоговый кодекс, будут только точечные изменения в рамках подготовленного проекта указа главы государства "О налогообложении", - отметил министр финансов Максим Ермолович.

В частности, проект указа предусматривает индексацию ставок налогов, они актуализируются на прогнозируемый уровень инфляции - 5%.

Планируется также увеличение ставок акцизов на крепкий алкоголь и табачные изделия. "Мы решаем здесь социальную задачу, наполняем бюджет, а также выполняем наши обязательства в Евразийском экономическом союзе по установлению минимальных ставок акцизов в отношении алкоголя и табачных изделий", - добавил Максим Ермолович.

Источник: БЕЛТА