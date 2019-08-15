Дополнения в госпрограмму инновационного развития

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 августа 2019 г подписал указ №301 «Об инновационных проектах».

Как сообщает пресс-служба президента, документом утверждаются дополнения и изменения в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 гг.

Указом скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект. Также дополняется перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры Беларуси.

Кроме этого, утверждено использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, например, открытых акционерных обществ «Борисовский завод «Автогидроусилитель», «Красный пищевик», «Оршанский инструментальный завод», «Барановичский завод станкопринадлежностей».

Как отмечается в комментарии пресс-службы, принятие указа будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры.