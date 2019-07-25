Новый порядок изучения конъюнктуры рынка

Внесены изменения в порядок изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры закупки из одного источника.

Соответствующее постановление №58 принято 28 июня 2019 г., сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь.

Согласно документу, исключается обязанность по направлению запросов иностранным производителям товаров. Постановлением также предусматривается необходимость исследования информации о ценах, размещенной потенциальными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) на электронных торговых площадках, а также размещение запросов о предоставлении сведений на одной из электронных торговых площадок (по выбору) в случае приобретения товаров (работ, услуг), ориентировочная стоимость годовой потребности которых составляет от 50 до 300 базовых величин включительно (в настоящее время 1 базовая величина составляет 25,5 бел. руб.).

Также предусматривается, что запросы о предоставлении сведений направляются поставщикам (подрядчикам, исполнителям) только в случае отсутствия информации о ценах на предлагаемые ими товары (работы, услуги) на их официальных сайтах в глобальной компьютерной сети интернет, электронных торговых площадках.

Постановление №58 вступило в силу 18 июля 2019 г.