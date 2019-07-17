Какие изменения ожидают туристическую отрасль?

В Минспорте рассказали, какие изменения внесли в проект закона «О туризме»: каким предлагают сделать механизм фингарантий, кто ответит за сорванный отдых и как изменения отразятся на клиентах турфирм.

Три варианта фингарантий

Главным новшеством станет появление фингарантий – механизма защиты прав туристов. Туроператор сможет сам выбрать один из трех вариантов: банковскую гарантию, страхование гражданской ответственности или участие в финансировании коллективного фонда. Как прогнозирует Минспорт, последний вариант может оказаться наиболее популярным.

"На данный момент банковская гарантия не очень распространенное явление. То же самое касается страхования гражданской ответственности оператора: пока нет механизма, чтобы учесть все нюансы, хотя страховщики заверили, что готовы его разработать. Третий способ представляется самым жизнеспособным. Вместе с тем нужно понимать, что закон пишется не на год или два, именно поэтому мы вносим на обсуждение несколько вариантов, предлагая и те, которые можно использовать в будущем", – сообщил БЕЛТА Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму – начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Минспорта.

"Мы убедили представителей турбизнеса, что фингарантии нужны, вопрос только в отчислениях", – сказал Виталий Грицевич. В Минспорте считают, что махинаций с отчислениями не будет, поскольку это уже прямое нарушение законодательства, которое влечет серьезные последствия.

Повышение ответственности туроператоров

В проекте нового закона "О туризме" постарались разграничить ответственность туроператора и турагента. Однако действующее законодательство о защите прав потребителей говорит: кто является исполнителем по договору, тот и несет ответственность перед клиентом, поэтому предлагаемые изменения не должны были противоречить этой практике. "Мы дополнительно определили, за что должен отвечать турагент, за что – туроператор. Если дело дойдет до конфликтных ситуаций или суда, будет четкое понимание и разграничение зон ответственности", – пояснил Виталий Грицевич.

Он считает, что у клиента должна быть возможность выбора, к кому предъявлять претензии. Если услуги, за которые отвечает турагент, были оказаны качественно, а недоработки оказались в зоне ответственности туроператора, то нелогично, если за них все равно отвечает последнее звено в цепочке - турагент.

Дополнительные функции для турреестра

Изменения будут и в реестре субъектов туристической деятельности. Будучи в большей степени информационным реестром, вскоре он может получить дополнительные функции.

"Благодаря информации из реестра мы видим общую картину, количество игроков на рынке. На наш взгляд, реестр должен стать своеобразным механизмом отсечения недобросовестных игроков. Нахождение в нем предлагается сделать обязательным для туристической деятельности", – подчеркнул Виталий Грицевич.

"По новым правилам в случае определенных нарушений компанию могут исключить из реестра, а без попадания в реестр оказывать туристические услуги будет нельзя. Это механизм, который сможет отсечь недобросовестных поставщиков услуг, на которых сегодня жалуются, в том числе из-за проводимого ими демпинга", – рассказал замдиректора Департамента по туризму.

Кроме того, в законе собираются ужесточить формулировку, касающуюся запрета проводить экскурсии на территории Беларуси без национальной аттестации. "Такие нормы должны действовать и сейчас, но из-за расплывчатых формулировок у нас отсутствуют рычаги воздействия на таких "экскурсоводов", – говорит Виталий Грицевич.

Минспорт предложил прописать в законе возможность заключения договора оказания туруслуг в виде смарт-контракта. Возможно, это пока отдаленная перспектива, тем не менее, резиденты ПВТ готовы помочь с разработкой необходимых инструментов и протестировать ноу-хау.

Что будет с ценами на путевки

Расходы, которые возникнут в результате появления новых механизмов защиты туристов, туроператоры обещают компенсировать за счет своей прибыли. В общей стоимости путевки могут появиться дополнительные суммы, обусловленные введением фингарантий, но клиенты этого не ощутят в связи с их мизерным размером.

Новый проект закона «О туризме» в ближайшее время должен быть вынесен на общественное обсуждение. В августе его хотят направить на согласование в Совет Министров, затем - в парламент. После принятия закона на переходный период отведен год, чтобы к нововведениям все успели привыкнуть.