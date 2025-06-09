МТС показал, как Big Data меняет телеком-индустрию

В Минске прошла конференция Product Demo Day, которая собрала более 250 участников: топ-менеджеров вовлеченных в развитие цифровых направлений, продуктологов, маркетологов и специалистов команд разработки. На мероприятии МТС рассказал о передовых цифровых решениях и автоматизации бизнес-процессов с использованием Big Data, представив свои новые разработки.

По итогам конференции кейс создания цифрового помощника МТС для поддержки абонентов удостоен специальной награды организаторов «За технологичность».

Компания МТС активно развивает цифровые решения, используя Big Data для анализа и оптимизации бизнес-процессов. На Product Demo Day Сергей Урбан, начальник отдела качества и телеком-разработок МТС, представил проекты, демонстрирующие, как большие данные помогают улучшать качество связи, планировать городскую инфраструктуру и повышать уровень клиентского сервиса.

Еще в 2018 году МТС запустил систему мониторинга сигнального трафика, которая позволяет анализировать работу сети на всех логических интерфейсах и протоколах взаимодействия. Получаемые данные, помогают выявлять потенциальные проблемные зоны, улучшать качество связи и являются уникальным источником для коммерческих проектов.

«Big Data — это не просто массив информации, а мощный инструмент для анализа и прогнозирования. Благодаря системе мониторинга мы можем оперативно реагировать на изменения в сети и в конечном счете обеспечивать абонентам стабильную связь», — отмечает Сергей Урбан, начальник отдела качества и телеком-разработок компании МТС.

В 2022 году МТС реализовал проект для УП «Минскградо», который позволяет анализировать обезличенные данные о передвижении более 1,5 млн человек в столице и пригороде. Полученные данные помогают оптимизировать транспортную систему столицы и избежать инвестиционных ошибок при городском планировании будущего.

Также компания активно развивает специализированное цифровое решение, предназначенное для работы операторов контакт-центра, которое обеспечивает проактивную поддержку абонентов и помогает оперативно решать вопросы, связанные с качеством связи. В 2025 году запущена обновленная платформа, полностью разработанная специалистами МТС. Решение позволяет объективно и аргументировано вести диалог с абонентом, точно идентифицировать проблемы качества сервисов и оперативно их решать.

«Клиентский сервис должен быть максимально удобным и прозрачным. Цифровой помощник для поддержки абонентов позволяет контакт-центру оперативно и качественно реагировать на запросы абонентов. Благодаря анализу данных система фиксирует уровень сигнала, отслеживает историю негативных событий и помогает операторам быстро находить решения, повышая удовлетворенность клиентов», — комментирует Елена Постоленко, начальник отдела развития качества компании МТС.

На Product Demo Day участники голосовали за лучшие кейсы. По итогам мероприятия проект цифрового помощника для поддержки абонентов получил специальную награду «За технологичность».