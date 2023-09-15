Белорусская Неделя Предпринимательства: форум, обмен опытом и новые возможности

С 23 по 27 октября состоится Белорусская Неделя Предпринимательства, организованная под эгидой Министерства экономики, Могилевского облисполкома, и Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей.

Ожидается, что на мероприятии соберутся представители государственных органов, бизнес-сообщества, и профессиональных объединений предпринимателей, а также представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, научного сообщества и молодежных организаций.

Важной частью программы недели станут встречи, переговоры и диалоговые площадки, на которых будут обсуждаться ключевые вопросы и актуальные темы для бизнеса в современной реальности.

Организаторы считают, что данное событие станет мощным катализатором для бизнес-сообщества, способствует конструктивному диалогу между предпринимателями и государственными структурами. Важной целью недели предпринимательства является разработка предложений по совершенствованию условий предпринимательской деятельности, привлечению внимания общественности к вопросам развития бизнеса в стране и информированию предпринимателей о работе по созданию более благоприятной деловой среды.

Бизнес-сообщество приглашается активно принимать участие в Белорусской Неделе Предпринимательства. Организаторы готовы рассмотреть ваши предложения и вопросы на диалоговых площадках. Это уникальная возможность внести свой вклад в развитие бизнеса и предпринимательства в Беларуси.

Не упустите шанс быть в центре деловых событий и обмена опытом, который представляет Белорусская Неделя Предпринимательства. Оставайтесь на связи, чтобы быть в курсе всех подробностей этого важного мероприятия.