Жанна Забельская: «Не каждый может позволить себе участие в «Выбор года»»

Международный проект «Выбор года» уже более 20 лет в Беларуси определяет лидеров рынка. Рынок меняется, меняются инструменты и подходы. Но сохраняется международная методика конкурса. Мы пообщались с главой проекта «Выбор года» в Беларуси Жанной Забельской, чтобы узнать, почему голосование в интернете ничего не стоит и почему не нужно спрашивать каждого белоруса, чтобы узнать мнение большинства жителей.

— Жанна, как давно Вы в проекте «Выбор года»?

— С момента основания проекта в Беларуси. Начинала курьером.

— Как проходит голосование? Спрашиваете людей на улице, возле магазинов?

У нас нет голосования, мы проводим профессиональные маркетинговые исследования. К нам попадают случайные люди, но совсем не случайно. Все респонденты соответствуют репрезентативной выборке, основанной на данных относительно всего населения Беларуси.

— А почему вы не делаете опрос в интернете? Это же проще и, наверное, дешевле.

Это практически бесплатно. Но это не имеет ничего общего с профессиональными маркетинговыми исследованиями. Иногда компании просят своих клиентов и сотрудников проголосовать за них. Вы должны понимать, что это не исследования. В итоге побеждает тот, чья рассылка была масштабнее. Есть и другие способы «победить», например, накрутка голосов. Это все не отражает реальные позиции компании на рынке. А для нас важен максимально объективный результат. Мы живем в 21 веке и, конечно, наши анкеты можно заполнить онлайн. Но делается это в специальной программе, доступ к анкетам есть только у исследовательской компании и специально отобранной группы респондентов. Повторю, ключевое отличие профессионального исследования – это репрезентативность выборки.

— Говорите репрезентативная выборка... что это значит и зачем нужно?

Это значит, что группа респондентов соответствует населению страны. Мы используем основные социально-демографические показатели, такие как пол, возраст и т.д. То есть среди опрашиваемых не будут одни только студенты или клиенты определенной компании. Если в Беларуси проживает 60% женщин и 40% мужчин, то в нашей выборке будет, соответственно, 60% женщин и 40% мужчин. Получается, что нам нет необходимости спрашивать каждого жителя страны, нам достаточно провести опрос среди правильно сформированного среза населения. Это общепринятая практика во всем мире, которая на данный момент дает максимально объективный результат.

— Так почему же не каждый может позволить себе участие в «Выбор года»?

Если кратко, не каждый готов к честному соревнованию 

— Расскажите, что сейчас происходит в проекте и когда ждать результаты.

Сейчас у нас начался этап исследований, который продлится несколько месяцев, необходимо собрать и обработать большой объем информации. Далее, по комплексной оценке, выявить лидеров. Наши участники не просто узнают, победили они или нет, они получают полную информацию о своей целевой аудитории, вплоть до уровня дохода и количества членов семьи. В конце осени мы подведем итоги и в декабре, в формате закрытого ужина, пройдет церемония награждения. Информация о церемонии и победителях будет, как всегда, в открытом доступе.