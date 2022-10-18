18-19 октября 2022 года в Минске состоится XVIII Международный форум по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2022»

XVIII Международный форум по банковским информационным технологиям «БАНКИТ-2022» состоится в Минске с 18 по 19 октября. Мероприятие пройдет в офлайн формате с возможностью присоединиться онлайн. Участников ожидает насыщенная программа, посвященная актуальным вопросам банковских IT.

Форум проводится по инициативе Национального банка Республики Беларусь и Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», при поддержке Ассоциации белорусских банков и Научно-технологической ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса».

Форум «БАНКИТ» — это одно из самых посещаемых и ожидаемых участниками мероприятий по банковской тематике в Беларуси. От 1100 человек ежегодно регистрируются на мероприятие, выбирая наиболее подходящий для себя формат участия. «БАНКИТ» — это выставка IT-решений, нетворкинг, встреча с экспертами отрасли и регуляторами, обсуждение насущных проблем с коллегами.

В этом году в рамках Форума будут организованы следующие секции:

- Платежи и встроенные финансы;

- Цифровые сервисы и клиентский опыт;

- Аналитика и управление данными;

- Трансформация ИТ-архитектуры и гиперавтоматизация;

- Защита информации и кибербезопасность;

- HR-процессы в банках.

Участие для представителей банков, НКФО, страховых и лизинговых компаний бесплатное.

Следить за новостями Форума можно на сайте https://www.bankit.by/, в Facebook или в Telegram