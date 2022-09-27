21 октября пройдет B2B Club: Chillenge Open Air conf

Chillenge Open Air conf - клуб-конференция, спикеры которой расскажут об основных изменениях в бизнесе в 2021-2022 годах и о методах и технологиях, которые работают в этих условиях.

«Такого никогда не было» - спикеры поделятся опытом, как компании сейчас решают задачи управления, маркетинга и продаж нетривиальными способами, о которых никто раньше не мог подумать. Какие классические методы и подходы в управлении сейчас не работают и какие ходы сработали против логики и ожиданий. Организаторы конференции: Студия Сорокина и Кулинкович и Call-tracking.by. Генеральный партнер: Альфа Банк. Сайт конференции: https://skademy.by/activities/chillenge-conf/

21 октября в центре Минска выступят владельцы и руководители многих компаний - Call-Tracking.by, Альфа Банка, Кравира, SP&P, Студии Сорокина и Кулинкович, OHI-S, Happy Office, Humathèq, ICRA, Здесь и Сейчас, Ключевые решения, Лаборатория клиентского опыта. Мы спланировали Chillenge Open Air в пространстве Niko Hall в центре Минска на берегу реки, чтобы наконец встретиться лично, провести время на свежем воздухе и продлить бархатный сезон.

IT, наконец, становиться бизнесом гуманитариев?

В айти отношение к продажам было немного «надменным» практически всегда. Основатели таких компаний часто были инженерами, которые не спешили разбираться в продажах, маркетинге и управлении. До ковида маржа покрывала управленческую неграмотность. Но релокации взвинтили рейт разработчика практически вдвое и выйти из «штопора» при помощи классического «X2» уже не получится.

Мы поделимся инсайтами продвижения и примерами управленческих решений по радикальной смене парадигмы «гуманистического технологического бизнеса» в сторону «это всего лишь бизнес и сейлз рулит в любом случае, что бы ни происходило».

А ведь, похоже, что MBA… умер

Да, так получилось, что все, что транслировал стандартный курс MBA, вышло из моды, начиная с ковидного 2020 года. Вы всерьез думаете о стратегии на 1-2 года? Вы строите карты бизнес-процессов, «стоя на песке»? Вы в самом деле решили делегировать, когда без ручного управления ваш бизнес сразу заваливается на борт и черпает воду? Мы сделаем блиц-смотр тех методов классического бизнеса, что, похоже, навсегда ушли от нас. А заодно обсудим, какой опыт и знания сейчас стоит ожидать от сотрудников.

Стратегия больше не нужна?

Начало года разделило белорусский бизнес на «до и после». Стратегии многих компаний оказались в мусорном ведре, а новый бизнес - перед сложным выбором: начинать и если начинать, то где?!.

Мы расскажем, как изменился портрет бизнеса, который решился стартануть после прилета тех самых лебедей. Делаем ставки: психотерапевты, «купи-продай» или все-таки еще осталось ИТ? Предпринимательство в стране: благодаря или вопреки? Современный предприниматель - кто он: по-прежнему мужчина 30+ или в бизнес подтянулась молодежь, а быть может в нем рулят дамы?

А что с действующим бизнесом? Можно ли изменить стратегию быстро? Хочется сказать: «этому нас не учили» и «последний пусть выключит свет». Или нет? Осталось ли такое понятие лояльность компании или оно оказалось там же, где и стратегия? «Кака така любоff, когда все против тебя?» Стоит ли признать проблему перед клиентом или промолчать? Порассуждаем на тему: стоит ли сейчас играть в долгую или нужно «ловить жар, пока горячо». Все это - в истории одного банка и четверти рынка «бизнес-камикадзе» Беларуси.

«Лапа в бутылке»: как менялась реакция людей на рекламу в 2022 году

Анализ 10 млн. звонков по рекламе. Как покупатели реагировали на социальные потрясения: стали ли они покупать меньше, или больше? Как быстро люди возвращаются к обычной жизни или структура трат сильно поменялась? Какие бизнесы просели в продажах и есть ли сферы, где продажи пошли интенсивнее? Какая реклама эффективна сейчас? Как компании управляли маркетинговыми бюджетами в течение последних двух лет и как реклама и продвижение реагировали на мировые события.

Как изменилось покупательское поведение и реакции на e-mail рассылки

Проанализируем на больших данных, на что в последние два года белорусы стали (не)тратить деньги. В каких отраслях покупки выросли, а в каких упали? Сохраняется ли общий тренд в покупке товаров и услуг? Как люди реагируют на e-mail рассылки с начала 2021 года, и как поменялись реакции с весны 2022-го? Какие ходы в рассылках работают эффективнее всего, и какие письма клиенты открывают? Как изменилась покупка услуг - что компании стали делать иначе и где неожиданно проявилась эффективность?

BHAG: что делать, если у сотрудников уже 2 года нету цели?

Пока все украдкой смотрят на слухи о повальном отъезде айтишников, регулярный бизнес катастрофически много теряет в результативности и вовлеченности сотрудников. Вы остаетесь наедине с «вечно недовольными» и менеджерами с ЖПП, причем по вашей же вине. Логичной кажется мысль: «У нас и так не было стратегии и большой цели, а теперь о стратегии говорить вообще смешно». Но это не так! Нужно двигаться короткими перебежками к большой цели, а вот как ее найти и вовлечь в это сотрудников, не потеряв их мотивацию прямо сейчас, об этом и поговорим.

Партнеры мероприятия: юридическая компания «Степановский, Папакуль и партнеры», медицинский центр «Кравира», компания «Караван Камберли».