Белорусский бизнес объединяется в кластеры

По итогам 2020 года количество кластеров – горизонтально интегрированных бизнес-структур – в Беларуси увеличилось до 13.

В том числе с финансовой поддержкой международных доноров стартовали три новые инициативы: по созданию растениеводческого, медико-фармацевтического и нефтехимического кластеров. Об этом сообщили участники недавней конференции «Внедрение кластерной системы в Беларуси: текущее состояние и планы на будущее», состоявшейся в Минске.

В целом за 2018-2020 годы систематизирована информация о реализуемых в стране инициативах, появилась карта кластеров, подготовлены консультационные материалы, заработал тематический портал clusterland.by, проведены несколько конференций и обучающих семинаров. Таковы результаты трехлетнего проекта, который совместно реализовали Бизнес союзпредпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского (БСПН) и Совет по развитию предпринимательства. Организационную и методологическую поддержку оказывало Минэкономики Беларуси, финансовую – МИД Польши и Подляский фонд регионального развития.

Как отметили участники конференции, до сих пор одним из сдерживающих факторов остается боязнь белорусских предпринимателей обмениваться опытом. Они опасаются, что об их технологических секретах и прочих наработках узнают партнеры по кластерам (они же конкуренты). Тем не менее, при правильной организационной работе данный психологический барьер можно преодолеть, а объединение усилий в рамках кластера, как показал опыт, помогает успешно решать отраслевые задачи.

Так, несмотря на первоначальное взаимное недоверие, фермеры Брестчины, специализирующиеся на выращивании ягодных культур, смогли наладить между собой взаимодействие: создали первый в Беларуси центр агродиагностики, который помогает изучать почвы и подбирать технологии возделывания, а также задумались о новом совместном проекте – производстве экоупаковки. «Это говорит о возникающем доверии между участниками кластера, об их готовности взаимодействовать. Что и было целью проекта», – прокомментировала первые итоги работы координатор кластера в растениеводстве, профессор Полесского государственного университета Людмила Совик.

Государство обещает дополнительную поддержку кластерным инициативам. По словам первого зам. министра экономики Юрия Чеботаря, кластеры рассматриваются регулятором как эффективный инструмент регионального развития. Программные документы на 2021 год и на пятилетку предполагают создание в Беларуси новых интегрированных бизнес-структур. В этой связи ведомство ждет от предпринимателей новых инициатив.

Готовность поддержать белорусские кластеры очередными грантами предварительно подтвердила польская сторона. Директор по развитию Подляского фонда регионального развития Камил Пендовски выразил удовлетворенность итогами совместного трехлетнего проекта в Беларуси.

Интерес к дальнейшей работе в этом направлении проявляют и в БСПН. В текущем году бизнес-союз намерен участвовать в мониторинге кластерного развития в регионах, сообщила директор и сопредседатель БСПН Жанна Тарасевич.