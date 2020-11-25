Что ждет белорусский IT?

Мнения экспертов разделились: одни опасаются окончательной поломки сферы белорусского IT, а другие видят Беларусь «цифровым государством» и намерены релоцировать свои бизнесы в страну, как только стабилизируется обстановка.

На конференции Всемирной недели предпринимательства в Беларуси Дмитрий Гурский, CEO проекта Flo, отметил, что сумма привлеченных проектом Flo инвестиций позволяет ему судить о том, что думают иностранные инвесторы о Беларуси.

«В рамках Flo, с учетом раунда в июне, мы подняли больше 50 млн долларов – это, наверно, самая большая сумма, которую кто-либо, находясь в Беларуси, поднимал. Поэтому я могу достаточно точно сказать, как относятся к Беларуси внешние инвесторы. До этих событий относились нормально. Сейчас отношение инвесторов поменялось в сторону негативного. Инвесторы беспокоятся о безопасности проекта, о возможности переноса разработки в другие страны, продумывают риски «вплоть до ситуации, если будет отключение SWIFT», - отметил Гурский.

По его словам, привлекать новые инвестиции в проект, большая часть которого реализуется в Беларуси, стало на порядок сложнее, потому что «все фаундеры обсуждают вопрос релокации».

Дмитрий Гурский не питает иллюзий по поводу развития индустрии после смены политического режима. «Мне кажется, будет сильный провал. Потом будет выход на тот же уровень, длинное восстановление доверия к Беларуси как к стабильному месту. Еще годы уйдут на выход к тому же месту, с которого свалились», - считает предприниматель.

Алекс Шкор, блокчейн-архитектор и основатель исследовательской платформы DEIP, работает в Силиконовой Долине в США, но родом из Беларуси.

«Сейчас моя компания зарегистрирована в Америке, стране с лучшим инвестиционным климатом. Если ты делаешь бизнес, ориентированный на глобальный рынок, делать это с юрлицом из Беларуси, мягко скажем, проблематично. Я сейчас запускаю несколько проектов, и серьезно думаю, как это приземлить на Беларусь. Хочу сюда привезти и капитал, и реформы, и ресурсы», - заявил Шкор.

У предпринимателя есть идеи реформирования регуляторной системы в стране для развития стартап-экосистемы. В частности, механизмы создания своего рода «цифрового государства». Он уверен, что после смены политического режима произойдет всплеск предпринимательской активности, которая долгие годы была зажата государственной системой.

«Важно чувствовать себя свободным, чтобы творить, чтобы делать проекты мирового масштаба. Предпринимательский потенциал связан с чувством свободы», - уверен основатель DEIP.

Источник: Ежедневник