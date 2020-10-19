Стартовала 13-я Белорусская антарктическая экспедиция

Членами экспедиции будут проведены научные исследования и работы по развертыванию амбулаторно-хирургического модуля. Возвращение планируется в первой половине марта.

"В этом году на ледовый континент отправятся десять участников – специалисты, которые уже побывали в Антарктиде (5 человек) и новички. Членам экспедиции предстоит нелегкая многомесячная работа по наращиванию строительства собственного дома на берегах Антарктики – Белорусской антарктической станции "Гора Вечерняя", а также по проведению научных исследований в рамках государственной программы по изучению Антарктики", - говорится в сообщении Национальной академии наук.

В ходе предыдущих экспедиций белорусскими учеными получены важные результаты, имеющие признание в мировом антарктическом сообществе. Так, например, создан базовый аппаратурный комплекс и методическое обеспечение для экспериментальной комплексной дистанционной наземной и спутниковой системы мониторинга атмосферы и снежной поверхности, уникальные для Антарктиды и нашедшие применение в национальных и международных проектах. В Антарктиде в районе г. Вечерней в сотрудничестве с Лилльским университетом развернута и используется для регулярных наблюдений радиометрическая система, которая включена в глобальную радиометрическую сеть AERONET. Впервые для восточного сектора Антарктики создана база данных по таксономическому составу флоры и фауны морских, пресноводных и наземных экосистем.

Открыты новые для науки виды беспозвоночных, составлена эталонная коллекция мхов и лишайников, хранящаяся в гербарии Института экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси, установлены высокие перспективы района размещения БАС на полезные ископаемые (железа, цветные и благородные металлы и др.), в том числе, на углеводороды в прибрежной части дна морей, отметил первый заместитель председателя президиума НАН Сергей Чижик.

Планируется, что к 2021-2022 годам первая очередь станции будет готова к приему круглогодичных научных экспедиций. Ввод в эксплуатацию станции, обеспечивающей проведение сезонных и круглогодичных научных исследований и мониторинга состояния природной среды Антарктики, является важным правовым фактором, определяющим присутствие Беларуси в Антарктиде.

Источник: Интерфакс