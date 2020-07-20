События недели: 13-19 июля

Обзор событий в области законодательства, экономической и общественной жизни нашей страны.

Штабы трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико объявили об объединении усилий. На встрече 16 июля штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует:

призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать;

освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых и честных судах;

провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года;

информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами;

призывать участвовать в инициативах за честные выборы.

В рамках реализации указа № 143 «О поддержке экономики» на фоне пандемии коронавируса бизнесу оказана поддержка на более 55 миллионов рублей. Такие данные были обнародованы во время видеоконференции замминистра экономики Елены Перминовой с представителями бизнес-союзов и облисполкомов.

Как сообщила пресс-служба Минэкономики, по состоянию на 16 июля в исполкомы за налоговыми льготами и преференциями обратились 3467 субъектов хозяйствования. 1266 из них уже смогли воспользоваться мерами указа.

Некоторым предпринимателям отказано в предоставлении помощи из-за того, что их вид бизнеса не входит в перечень видов деятельности указа № 143, в отношении которых применяются преференции.

Авиакомпания «Белавиа» продлила на один год действие элитного уровня в программе лояльности «Белавиа Лидер» и отменила списывание накопленных баллов у участников программы. «Таким образом, если в 2020 г у вас был элитный уровень, а в этом году вы не смогли в достаточной мере воспользоваться услугами нашей авиакомпании и подтвердить свой статус, то ваш уровень будет сохранен на следующий год. Обязательное условие для продления срока действия уровня - наличие на балансе минимум трех полетных сегментов в 2020 г. Изменения действуют только в текущем году», — говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, сообщили в Белавиа, отсутствие полетной активности на балансе в течение 2020 г не приведет к списанию баллов в следующем году, а это значит, что количество баллов на счету участника сохранится для пассажиров всех уровней (классического, серебряного, золотого).

За первое полугодие ВВП Беларуси упал на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценке Белстата, за первые шесть месяцев 2020 года объем валового внутреннего продукта в текущих ценах составил 66,3 миллиарда рублей. Что составляет 98,3% в сопоставимых ценах к уровню первого полугодия 2019 года.

"Индекс-дефлятор ВВП в первом полугодии 2020 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 111%", - уточнили в комитете.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси до 180 дней продлило государственное регулирование цен на социально значимые товары в республике. "Постановлением МАРТ от 14 июля № 48 продлено государственное регулирование цен на социально значимые товары на 90 дней. Общий срок регулирования цен составит до 180 дней", – сказали в министерстве.

Там также отметили, что эта мера направлена на предупреждение завышения цен на продовольствие, чтобы население было обеспечено жизненно важными продуктами.

Источники: TUT.by, Sputnik, ПраймПресс