События недели: 6-12 июля

Обзор событий в области законодательства, экономической и общественной жизни нашей страны.

Внешнеторговый оборот Беларуси упал за 5 месяцев более чем на 21%. Отрицательное сальдо торговли товарами за январь-май составило более 1,5 миллиарда долларов, при этом средняя экспортная цена на отечественную продукцию снизилась на 9,4%. При этом белорусский экспорт составил всего 10483 миллиона долларов, а импорт товаров достиг цифры в 12113,4 миллиона. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами за пять месяцев составило 1,63 миллиарда долларов.

Инфляция в Беларуси по отношению к декабрю 2019 года выросла на 3,4%. При этом в годовом выражении индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2020 года увеличился на 5,2% по отношению к июню прошлого года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне в сравнении с маем составил 99,95%. Таким образом, данный показатель снизился на 0,05%, но в сравнении с декабрем прошлого года вырос на 2,3%.

Услуги в июне в сравнении с маем подорожали на 0,4%, по сравнению с декабрем минувшего года на 4,2%. Причем в годовом выражении они выросли в цене на 7%.

В июне золотовалютные резервы выросли на 916,4 миллиона долларов или на 11,6% после снижения в мае на 3,7 миллиона долларов (на 0,05%). Как отмечается в сообщении Нацбанка, основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в июне стало поступление средств от размещения министерством финансов еврооблигаций (1,25 миллиарда долларов). Также увеличению резервов способствовал рост стоимости монетарного золота. В июне 2020 года исполнение долговых обязательств Беларуси в инвалюте составило 287 миллиона долларов, за первое полугодие – почти 2 миллиарда долларов.

МАРТ уточнило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством, исключив их него кофе, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, мыло твердое туалетное и хозяйственное, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники (детские и взрослые) и туалетную бумагу. Соответствующее постановление №45 принято 23 июня 2020 г.

Решение принято в связи со стабилизацией на потребительском рынке Беларуси и в условиях отсутствия повышенного спроса и наличия широкого ассортимента товаров.

Министерство здравоохранения считает целесообразным оперативную разработку проекта указа, регламентирующего порядок реализации лекарственных средств через интернет. Об этом шла речь во время совещания по вопросам осуществления розничной торговли по образцам лекарственными средствами, реализуемыми без рецепта врача.

Принято решение предложить правительству Беларуси оперативно создать рабочую группу из числа заинтересованных для разработки проекта указа, включив в нее представителей Ассоциации предприятий онлайн-торговли.

Источники: ПраймПресс, Ежедневник, Sputnik