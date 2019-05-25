СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ: 13–19 МАЯ

Предлагаем обзор событий экономической жизни нашей страны, а также наиболее яркие цитаты чиновников и экспертов.

Электронные документы и online-согласования. «Республиканские органы государственного управления и другие организации, подчиненные Совету Министров, уже активно расширяют использование в ежедневной работе элементов электронного правительства. Фактически 90% поступающей в Аппарат Совмина корреспонденции от госорганов — это электронные документы: с 1 мая реализован полноценный механизм подготовки, параллельного online-согласования и принятия решений Правительства и распоряжений Премьер-министра в виде электронных документов. Технически возможность реализована на базе системы электронного документооборота FlexEDoc».

Сотрудничество ЕС со странами «Восточного партнерства». Товарооборот между Евросоюзом и 6 странами инициативы «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) существенно вырос. Все вместе страны Восточного партнерства являются десятым торговым партнером Евросоюза. За 10 лет Евросоюз выдал около 125 тысяч кредитов организациям стран Восточного партнерства, в регионе создано более 30 тысяч новых рабочих мест.

Беларусь и Франция прорабатывают возможность организации в IV квартале текущего года очередного белорусско-французского бизнес-форума и презентаций экономических возможностей белорусских предприятий для представителей крупных и средних международных компаний.

Контроль за экспортом стратегически важных товаров усилят. В частности, планируется ввести ответственность за нарушение законодательства о биржевых сделках. Среди важных экспортных позиций: сливочное масло, сыры, сухое обезжиренное молоко, мясо и мука. В МАРТ отметили, что сегодня хозяйственные субъекты могут беспрепятственно, в обход биржевых торгов, вывозить из страны стратегические товары и сырье, что приводит к отсутствию прозрачности рынка и способствует усилению коррупционных рисков.

О проблемах со сбытом продукции на российский рынок. «На наших традиционных рынках, вы видите, очень сложно сегодня работать. Тем более Россия себя таким образом ведет - непонятным. Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок, – заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. – Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, уровне правительств, эту проблему».

О профессиональном выгорании. Среди факторов, которые влияют на подверженность к выгоранию, — неадекватная самооценка и неуверенность в своих компетенциях. И страдают из-за этого, как ни странно, лучшие, – объясняет консультант в сфере управления персоналом компании Business Tools Антонина Ващило-Кутас. – Вот смотрите: понимание своей роли и значимости в команде приходит через регулярную качественную обратную связь. Но кто вам ее в компании даст, если вы в своем деле самый крутой?

В какой-то момент ключевые сотрудники становятся предоставлены сами себе — считается, что они сами все знают, оценивают себя и в похвале не нуждаются. А в реальности чем больше развиваются люди, тем более критично относятся к себе и своим результатам, и их настигает эффект Даннинга-Крюгера (или «синдром самозванца»). Вот и парадокс: опытный сотрудник на высокой должности чаще других попадает в стрессовые ситуации и становится уязвим к выгоранию».

Источники: «Рэспубліка», sb.by, president.gov.by , «Про бизнес», БЕЛТА, Newsbel.by