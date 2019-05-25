Осторожно с открытыми конкурсами

Прокуроры столичной области выявили факты неправильного выбора процедуры закупки

Прокуратурой Минской области в ходе осуществления надзорной деятельности выявлены нарушения антикоррупционного законодательства, допущенные ГУ «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» при осуществлении государственных закупок, выразившиеся в неверном выборе подлежащей применению процедуры закупки.

Как пояснил заместитель прокурора Минской области, старший советник юстиции Александр Белицкий, названной организацией планировалась к приобретению компьютерная техника. Ориентировочная цена закупки составляла BYN45 тыс. В качестве процедуры закупки заказчиком необоснованно избран открытый конкурс. Вместе с тем, в соответствии с законодательством в данном случае подлежала применению процедура закупки в виде электронного аукциона, которая направлена на максимально возможное в ходе торгов, пошаговое (каждый шаг составляет 0,1 % от начальной цены электронного аукциона) со стороны участников закупки понижение цены (стоимости) закупаемого товара.

По словам А. Белицкого, такое же нарушение допущено и ГУ «Слуцкий краеведческий музей» при осуществлении закупки за счет бюджетных средств ЖК-телевизора и сенсорного информационного киоска на сумму BYN 10 тыс. Была применена процедура в виде открытого конкурса, а подлежала применению процедура в виде запроса ценовых предложений.

Кроме того, учреждением допущен ряд нарушений и при организации выбранной им формы проведения закупки. В частности, неверно классифицирован предмет закупки – фактически им являются товары, а согласно коду, указанному в плане государственных закупок и конкурсных документах, отнесен к услугам по розничной торговле в специализированных магазинах телефонными и прочими аппаратами для передачи и приема голосовых, изобразительных и прочих данных, включая аппараты для общения в проводной и беспроводной сетях. Также конкурсные документы содержали необоснованное требование о предоставлении участниками непредусмотренных законодательством документов, а приведенные в них критерии оценки не соответствовали требованиям, предусмотренным п.п.1 и 2 ст.39 Закона о государственных закупках товаров (работ, услуг) – цена предложения, срок поставки, условия оплаты в качестве критериев оценки не указаны, определение удельного веса каждого из критериев вовсе не предусмотрено.

В адрес руководителей названных организаций прокуратурой Минской области вынесены предписания, по результатам рассмотрения которых допущенные нарушения устранены, необоснованно выбранные процедуры закупок в виде открытого конкурса отменены.