Белгазпромбанк получит 60 млн евро на поддержку малого и среднего бизнеса

Долгосрочная кредитная линия открыта материнской структурой белорусского банка - российским Газпромбанком.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Белгазпромбанк», новая кредитная линия, полученная от одного из основных акционеров банка, расширяет возможности по финансированию малого и среднего бизнеса в Беларуси и позволит оказывать ему кредитную поддержку на привлекательных условиях.

Исторически Белгазпромбанк специализировался на работе с сегментом МСБ. Здесь всегда была максимально широкая линейка кредитных продуктов для субъектов малого и среднего бизнеса. Как отмечается в заявлении банка, полученные ресурсы позволят финансировать различные проекты, в том числе связанные с приобретением, созданием, расширением, реконструкцией, ремонтом основных фондов и объектов недвижимости и пополнением оборотного капитала.

Поддержка Газпромбанком своей белорусской «дочки» в текущих условиях - знаковое событие. Как известно, в 2020 г. в банке даже вводилась временная администрация, а судебный процесс против ряда топ-менеджеров, включая предыдущего руководителя банка Виктора Бабарико, продолжается до сих пор.

По состоянию на 1 января 2021 г. по размеру нормативного капитала ОАО «Белгазпромбанк» занимает 5-е место в белорусской банковской системе и является крупнейшим частным банком страны. Газпромбанк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает 3 место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала. Газпромбанк и ПАО «Газпром» являются ключевыми акционерами ОАО «Белгазпромбанк» с равными долями в уставном фонде банка - по 49,82%.

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