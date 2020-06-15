В Белгазпромбанк введена временная администрация

Решение принято на основании постановления № 192 правления Нацбанка Беларуси от 14 июня 2020 года.

Пресс-служба Нацбанка прокомментировала причину введения временной администрации: "Речь идет о несоблюдении лицензионного требования в части наличия в банке систем управления рисками и внутреннего контроля, соответствующих требованиям, установленным Национальным банком".

Также сообщается, что "в соответствии с действующим законодательством, руководитель временной администрации формирует состав (назначает членов) временной администрации в течение семи дней со дня принятия решения о назначении временной администрации и в указанный срок письменно информирует Национальной банк о лицах, назначенных членами временной администрации".



Руководителем временной администрации по управлению Белгазпромбанком назначена Надежда Ермакова. Полномочия правления ОАО «Белгазпромбанк» на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены.

12 июня российские акционеры Белгазпромбанка — Газпромбанк и контролирующий его «Газпром» — выпустили совместное заявление, в котором обвинили Нацбанк Беларуси в «незаконных действиях по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления» в Белгазпромбанке. «Указанные действия совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе», — говорится в заявлении.

В сообщении указано, что 11 июня «в нарушение законодательства Республики Беларусь правлением Национального банка Республики Беларусь были осуществлены незаконные действия по назначению и. о. председателя правления и и. о. заместителя председателя правления ОАО «Белгазпромбанк». «Эти назначения сопровождались задержанием полномочных членов правления Белгазпромбанка правоохранительными органами Республики Беларусь», — говорится в пресс-релизе.

Указанные действия «совершены с грубым нарушением законодательства Республики Беларусь и Договора о Евразийском экономическом союзе и непосредственно затрагивают права и законные интересы российских акционеров Белгазпромбанка, а также интересы клиентов и вкладчиков».

Акционеры Белгазпромбанка намерены «добиваться защиты своих прав и законных интересов всеми доступными правовыми средствами, а также принимают все возможные меры для охраны интересов клиентов и обеспечения финансовой стабильности банка», говорится в совместном заявлении Газпромбанка и «Газпрома».

В мае пост председателя правления Белгазпромбанка покинул Виктор Бабарико. Он заявил, что собирается стать кандидатом в президенты. Бабарико управлял банком 20 лет.

Источник: TUT.BY