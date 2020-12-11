Белгазпромбанк сформировал новый состав правления

Новый состав правления приступает к работе после завершения полугодовой деятельности временной администрации.

Национальный банк Беларуси (НББ) сообщил о прекращении деятельности временной администрации в Белгазпромбанке и утверждении советом директоров банка нового состава правления.

"Правление сформировано из действующих сотрудников банка. Исполняющим обязанности председателя правления Белгазпромбанка назначена заместитель председателя правления Потапова Ирина Олеговна", - говорится в сообщении банка.

В состав правления банка вошли еще шесть сотрудников Белгазпромбанка: исполнительный директор Татьяна Авраменко, начальник управления финансовых институтов Ирина Антонова, директор департамента корпоративного бизнеса Александр Вождаев, директор департамента розничного бизнеса Константин Кирьянов, исполнительный директор Владимир Короткевич и заместитель председателя правления Александр Сотников.

Временная администрация в Белгазпромбанке была введена с 15 июня 2020 года на срок 6 месяцев после возбуждения уголовных дел в отношении практически всего состава предыдущего правления и экс-руководителя банка Виктора Бабарико, который был обвинен в преступных финансовых махинациях после объявления в мае этого года о намерении участвовать в президентских выборах.

В тот же день КГБ Беларуси заявил о завершении расследования "дела Белгазпромбанка". Следствие утверждает, что экс-председатель правления банка Бабарико, являлся "организатором преступной деятельности", его обвиняют по двум статьям УК Беларуси. Бабарико свою вину не признал.

Белгазпромбанк действует в Беларусис 1990 года. "Газпром" и Газпромбанк владеют по 49,8% акций, ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" (оператор белорусской газотранспортной системы, 100%-ная дочерняя компания "Газпрома") - 0,266%. Госкомитету по имуществу Беларуси принадлежат 0,097%.

Источник: Интерфакс-Запад