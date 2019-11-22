Спрос на коммерческую недвижимость

Денис Четвериков, управляющий директор, партнер компании Colliers International в Беларуси, рассказал о тенденциях на рынке коммерческой недвижимости.

Четвериков отметил, что наибольший спрос демонстрируют ИТ-компании и население к объектам стрит ритейла с выгодной локацией и доходностью от 10% годовых. «Ставка аренды на офисы выросла в среднем на 8%: на офисы – на 8,9% торгово-развлекательные центры – на 13%, на склады – на 7,4%, на отели – на 4,1%. Кредитование на строительство коммерческих объектов доступно по ставке 6-8% в иностранной валюте, есть возможность взять деньги», - рассказал он.

Также отмечена акивизация интереса иностранных инвесторов из ОАЭ, заявляющих масштабные проекты, и китайских и прибалтийских инвесторов, которым интересен офисный сегмент.

Прогнозы на 2020 г в сегменте коммерческой недвижимости базируются на экономических прогнозах, согласно которым рост ВВП ожидается в пределах 2,8%, прогнозируется дефицит бюджета, на развитие экономики повлияют цены на нефть и газ.

«На следующий год у нас умеренный сценарий: не ожидается резких падений, но и перспектив для роста мы не видим. Учитывая, что сейчас мы на пике, ставки останутся на текущем уровне. Офисы будут популярны, интерес к стрит ритейлу сохранится. Если продавать объекты, то лучше это сделать сегодня, вряд ли ставки будут выше, если покупать – не известно», - отметил эксперт.

Источник: ПраймПресс