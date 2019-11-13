Поддержка белорусских стартапов Банком развития

О намерении «Банка Развития Республики Беларусь» участвовать в формировании рынка поддержки стартапов сообщил его председатель правления Андрей Жишкевич.

«В Беларуси формируется достаточное число потенциальных прорывных стартапов, которые не найдя финансирования внутри страны получают его за рубежам, становясь зарубежными предприятиями. От стартапов, которых купят глобальные игроки и которые были профинансированы на начальном этапе в Беларуси, страна при последующей перепродаже получала бы в этой цепочке добавленной инвестиционной стоимости большую долю. Формирование акселерации стартапов - важная задача, и мы, Банк развития, задумываемся над тем, чтобы принять участие в формировании этого рынка», - отметил Жишкевич.

Он подчеркнул, что в настоящее время в мире конкуренция между странами идет не только в области финансового, но и человеческого капитала.

«Часть общества, которая способна генерировать изменения, брать на себя риски, связанные с ними – предпринимательская прослойка, является ключевым ресурсом для страны. Тот, кто адаптируется к изменениям медленно, будет проигрывать тем, кто делает это быстрее и успешнее. Для нас важно не ограничиваться кредитными механизмами, но и развивать механизмы нефинансовой помощи в виде пропагандирования идей предпринимательства, ознакомления с мировым опытом ведения бизнес и площадка Всемирной недели предпринимательства – она из самых подходящих для этого», - рассказал Жишкевич.

Источник: ПраймПресс