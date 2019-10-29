Биометрическая аутентификация для банковских клиентов

Банк БелВЭБ тестирует технологию биометрической идентификации и аутентификации (технология распознавания лица и голоса) клиентов.

Данный проект позволит физическим лицам предъявлять свои биометрические данные для регистрации в Межбанковской системе идентификации (МСИ), а также даст возможность входа в систему дистанционного банковского обслуживания с использованием своих биометрических данных.

Желающим воспользоваться данной технологией необходимо пройти первичную идентификацию: в личном кабинете МСИ записать свои биометрические параметры - шаблоны лица и голоса. В последующем такие клиенты смогут вместо пароля предъявлять свои биометрические данные и дистанционно пользоваться услугами Банка БелВЭБ в режиме 24/7.

На первом этапе биометрические данные будут использоваться при оформлении онлайн-кредитов на сайтах и в мобильных приложениях партнеров Банка БелВЭБ. Этим функционалом можно будет воспользоваться уже в декабре.

В перспективе банк рассмотрит возможность использования биометрических идентификации и аутентификации при оформлении других продуктов и услуг, а также при разработке новых финансовых сервисов.

Источник: БЕЛТА

Фото: ysia.ru