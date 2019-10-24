В регионах Беларуси будут созданы центры поддержки технологий и инноваций

Перед открытием семинара "Политика в сфере интеллектуальной собственности для университетов и научно-исследовательских институтов", первый заместитель председателя ГНКТ Андрей Косовский сообщил о создании сети центров поддержки технологий и инноваций.

"Минск сейчас впереди в сфере интеллектуальной собственности, но важно оказывать поддержку и регионам. Сейчас идет трансформация наших региональных структур в сфере инноваций. Думаю, что к концу года мы данную работу завершим. Уже начиная с 2020 года будем формировать в регионах сеть центров поддержки технологий и инноваций. Думаю, что такой центр будет в каждой области", - сказал Андрей Косовский.

Семинары в области интеллектуальной собственности Государственный комитет по науке и технологиям проводит в регионах регулярно, и отмечает значимость применения зарубежного опыта. В связи с этим и был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Членами ВОИС являются 192 государства. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Основные цели ВОИС - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в данной сфере. ВОИС оказывает Беларуси значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.

Региональный семинар проходит в Минске 23-24 октября на базе Национальной академии наук. Его организаторами выступили Государственный комитет по науке и технологиям, Национальный центр интеллектуальной собственности и Всемирная организация интеллектуальной собственности. С докладами и презентациями выступят белорусские и зарубежные эксперты. На семинаре обсудят наиболее актуальные вопросы разработки и имплементации политики в сфере интеллектуальной собственности, рассмотрят предпосылки эффективной коммерциализации интеллектуальной собственности и трансфера технологий.

Источник: БЕЛТА