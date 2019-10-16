Австрийскому бизнесу презетовали возможности "Великого камня"

Были озвучены преимущества для ведения бизнеса, созданные в индустриальном парке.

Среди них: свободный доступ на Евразийский рынок, наличие инфраструктуры, развитие социальных объектов, льготные политики, а также комплексное обслуживание инвесторов.

Фото: Максим Тарналицкий

«Руководство четырех банков – Приорбанк, Raiffeisen Bank International, ЕБРР, австрийского Oesterreichische Kontrollbank – сообщили об эффективных условиях финансовой поддержки проектов, реализуемых в «Великом камне», — сообщает пресс-служба парка.

Своим опытом работы в Беларуси и новых планах поделились руководители крупных международных компаний из Австрии, в том числе Bertch Holding, Kronospan. Как отмечается, австрийские компании высоко оценили скорость развития «Великого камня» и проектов его резидентов, а также особые условия инвестирования.

«В рамках В2В переговоров «Великий камень» предложил австрийскому бизнесу готовую индустриальную площадку и лучший преференциальный режим для локализации производств со свободным доступом выпускаемой продукции во все страны ЕАЭС», — передает пресс-служба парка.

Следующее мероприятие по продвижению индустриального парка «Великий камень» планируется в Польше.

Источник: ПраймПресс