Приорбанк запустил Garmin Pay для владельцев карточек Mastercard

Сервис Garmin Pay позволит оплачивать покупки в магазинах, счета в кафе и проезд в транспорте спортивными часами Garmin. Привязать к нему можно любую карту Mastercard Приорбанка, в том числе кредитную.

«Для расчетов надо войти в кошелек на умных часах, после чего поднести их дисплеем к бесконтактному терминалу. Операция происходит мгновенно – в доли секунды. О том, что оплата прошла, часы оповещают вибрацией. Пароль при расчете понадобится, если синхронизации с телефоном не было более 24 часов или часы снимались с руки, а также при покупках дороже 20 рублей. Все транзакции полностью защищены», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Также отмечено, как и в случае платежных браслетов, банк не взимает никаких комиссий или абонентских плат. GarminPay в первую очередь адресован тем, кто ведет активный образ жизни. Сервис поддерживает более 10 моделей умных часов.