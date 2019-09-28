Открыть счет в экзотической валюте? Легко!

В Беларуси появилась возможность открывать банковские счета и проводить расчеты в десяти эксклюзивных для страны валютах.

Теперь клиенты БПС-Сбербанк могут проводить расчеты в гонконгских и сингапурских долларах, турецких лирах, хорватских кунах, венгерских форинтах, сербских динарах, а также в кронах – шведских, норвежских, датских и чешских, сообщает пресс-служба банка.

Осуществлять безналичные расчеты в новых валютах могут как физлица, так и компании. Для этого БПС-Сбербанк открывает счет в банке другой страны, позволяя свободно управлять финансами. Сам перевод при этом обходится дешевле, чем при обмене валюты и стандартной транзакции между банками.

«Теперь в Беларуси можно открывать счета, например, в гонконгских долларах, турецких лирах и венгерских форинтах. Такие операции особенно актуальны для тех, чья деятельность напрямую или косвенно связана с этими странами. Это значительно расширяет географию переводов и упрощает их маршрут, позволяя экономить на курсовых разницах», – говорится в сообщении банка.

Источник: ПраймПресс