В Беларуси будет создана первая госкорпорация

На базе ряда банков и подчиненных Государственному комитету по имуществу предприятий, будет создана первая в Беларуси государственная корпорация.

«Госкомимуществом принято решение: на базе наших предприятий и ряда банков создать госкорпорацию. Документ подготовлен, находится на согласовании. Я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на завершающий этап», - рассказал заместитель председателя Госкомимущества Алексей Васильев.

Он отметил, что такое решение нацелено на повышение эффективности госсектора экономики, в частности, выполнения задачи по разделению функций государства как собственника и регулятора. В дальнейшем, при условии успешного опыта, подобная корпорация может быть создана на базе предприятий Минпрома.

Как сообщалось, реализация пилотного проекта по созданию государственной корпорации была начата после заключения профильного меморандума между правительством Беларуси и Европейским банком реконструкции и развития в 2017 г. Для создания прототипа корпорации были отобраны ОАО «Управляющая компания холдинга «Белавтодор», ГО «Белресурсы» – управляющая компания холдинга «Белресурсы» и РУП «Институт недвижимости и оценки» с передачей данной управляющей структуре полномочий Госкомимущества по управлению активами.

В Беларуси в собственности государства находятся акции 1,869 тыс акционерных обществ. В почти 1,5 тыс обществ государству принадлежит контрольный пакет.

Источник: ПраймПресс