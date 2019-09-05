Белорусско-турецкие взаимоотношения

Начат процесс создания белорусско-турецкого предприятия совместно с группой компаний Soycan Group (Турция) с долей государства 50%.

Данное предприятие будет предоставлять услуги по экспертизе товаров, в первую очередь, участникам биржевых торгов. «Одна из наших приоритетных задач - помочь белорусским экспортерам пилопродукции выйти на высокомаржинальные рынки Северной Европы, Китая и Ближнего Востока. Причем не просто выйти, а прочно там закрепиться. Ради этого мы готовы взять на себя дополнительные риски, связанные с расчетами, логистикой и контролем качества», - заявил председатель правления Soycan Group Йылмаз Сойджан на переговорах с председателем правления БУТБ Александром Осмоловским.

«На сегодняшний день львиная доля биржевого экспорта пиломатериалов и щепы приходится на страны Прибалтики и Польшу, которые впоследствии перепродают часть этой продукции. В результате наша страна недополучает валютную выручку. Поэтому, если с вашей помощью мы сможем отсечь ненужные посреднические звенья и наладить контакт с непосредственными потребителями ресурса, мы готовы объединять усилия и оказывать всю необходимую поддержку» - сказал Осмоловский.

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 г, первые торги состоялись 2 июня 2005 г. На 1 августа 2019 г на бирже аккредитовано 21,772 тыс компаний (с учетом клиентов брокеров), в том числе 4,358 тыс нерезидентов из 62 стран мира.

Источник: ПраймПресс