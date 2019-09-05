Госстандарт предлагает ввести новые регламенты

Обязательное раскрытие внутренних стандартов производителей пищевых продуктов на упаковке и таре – инициатива Госстандарта Беларуси.

В управлении технического нормирования и стандартизации Государственного комитета по стандартизации Беларуси (Госстандарт) пояснили, что инициатива заключается в том, чтобы в маркировке пищевой продукции указывалось обозначение технического документа, в соответствии с которым она произведена.

«Возникло данное предложение исходя из обращений граждан, а также результатов надзорной деятельности», - уточнил представитель ведомства.

Госстандарт направил в Евразийскую экономическую комиссию предложение о включении разработки изменения в ТР ТС 022/2011 в План разработки технических регламентов ЕАЭС и внесения изменений в технические регламенты Таможенного союза. Оно будет рассматриваться в установленном порядке, а при одобрении разработка и обсуждение проекта изменений будет проходить в открытом формате, с участием всех заинтересованных сторон.

Что предлагается

В технический регламент Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» предлагается внести требование об указании на упаковках и этикетках обозначения стандарта организации (СТО) или технических условий (ТУ), по которым выпущен продукт.

Согласно данным СМИ, до 80% продукции в странах ЕАЭС производится по ТУ и СТО. При этом как ТУ, так и СТО являются интеллектуальной собственностью производителей, в большинстве случаев составляют коммерческую тайну производителей и намеренно не публикуются.

«Следует отметить, что это требование не является новым для рынка. Его уже выполняют изготовители молока и молочной продукции, масложировой продукции. Это предусматривают технические регламенты на данную продукцию. Поэтому внесение данного требования в техрегламент Таможенного союза 022/2011 расширит круг изготовителей, для которых оно станет обязательным», - сказал представитель Госстандарта.

Производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать на упаковке стандарт или технический документ изготовителя (ТУ и СТО), в соответствии с которым производится продукт. Это определено техническими регламентами «О безопасности молока и молочной продукции» и «Техническим регламентом на масложировую продукцию».

Госстандарт Беларуси против недобросовестной конкуренции

В настоящее время согласно ТР ТС 022/2011 в маркировке пищевой продукции могут быть указаны дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция. То есть, это требование имеет рекомендательный, а не обязательный характер.

Тем не менее, некоторые производители в странах ЕАЭС на добровольной основе на упаковке и таре обозначают стандарт или технический документ, по которому они изготавливают продукцию.

В частности, по сложившейся практике, эту информацию указывают и белорусские предприятия, отметили в Госстандарте, подчеркнув, что в то же время «сегодня на потребительском рынке присутствует продукция различных изготовителей, в маркировке которой такая информация отсутствует».

Продовольственный рынок характеризуется достаточно сильной конкурентной средой, отмечают в Госстандарте. В борьбе за потребителя изготовители стремятся выделить преимущества своей продукции, в первую очередь заявляя о ее качественных характеристиках, в том числе о сорте, категории и др. Эти показатели являются важнейшими составляющими потребительского выбора. «Однако практика показывает, что очень часто заявленный «высший сорт» или «первая категория» не находят подтверждения. К тому же, идентифицировать при надзоре, на основании какого документа сделано такое заявление, весьма проблематично: его обозначение часто не приводится в маркировке продукта», - сказал собеседник агентства.

Внесение в техрегламент требования об указании на упаковках и этикетках обозначения стандарта или технических условий, по которым выпущен продукт, позволит исключить возможность введения потребителей в заблуждение о качественных показателях пищевой продукции, сократить случаи недобросовестной конкуренции, считают в Госстандарте.

Источник: ПраймПресс