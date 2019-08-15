В Беларуси появились цифровые сим-карты

Теперь в одном телефоне можно иметь до пяти абонентских профилей (т.е. разных номеров).

Для подключения цифровой карты eSIM потребуется пройти физическую идентификацию абонента. Также компания А1 представила приложение "Мой А1", которое поможет проверить баланс и остатки трафика, узнать возможности при исчерпании трафика, поменять тарифный план, подключить или отключить услуги, узнать об акциях и скидках. Помимо этого компания А1, до ребрендинга являвшаяся Velcom, открыла продажи первого смартфона "А1 Альфа", Беларусь стала третьей страной, где его можно приобрести.

Представитель компании отметила, что при ребрендинге произошло значительное упрощение мобильного портфеля, количество опций сократилось, они стали более понятными. А также подчеркнула, что A1 готовы инвестировать в 5G. В ближайшее время будет запущена тестовая зона 5G, чтобы продемонстрировать преимущества технологии.

Источник: БЕЛТА