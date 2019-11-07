Создан Центр поддержки и развития женского предпринимательства

Главной задачей Центра, созданного Белинвестбанком, станет стимулирование и поддержка женского предпринимательства.

А также содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса, сообщила пресс-служба банка.

Работа Центра организована по нескольким направлениям. «Предстартовая поддержка женского бизнеса рассчитана на тех, кто только планирует начать собственное дело. Она включает курсы, образовательные семинары и коучинги для получения деловых навыков. Помощь существующему бизнесу рассчитана на бизнес-леди, которые хотят развить собственное дело и вывести его на качественно новый уровень. В рамках данного направления банк оказывает содействие в получении финансовых и технических ресурсов, организует нетворкинги, коворкинги и прочие обучающие мероприятия, внедряет специальные банковские продукты, услуги и сервисы для женщин в бизнесе», — говорится в сообщении.

По словам начальника Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО «Белинвестбанк» Виктории Байран, в банке уже внедрена серия продуктов для женщин, которые в перспективе будут дополнены страховыми услугами с уникальными условиями. Кроме этого, в ближайшее время будет создана Школа женского бизнеса и появится специализированный офис для бизнес-леди.

Как сообщили в банке, в структуре клиентской базы малого и среднего бизнеса Белинвестбанка женский бизнес составляет 36% – это свыше 11 тыс клиентов. За последний год (с 1 июля 2018 г по 1 июля 2019 г) количество выдаваемых кредитов субъектам женского предпринимательства возросло почти в два раза.

Источник: ПраймПресс