Финансовая поддержка МСП от Беларусбанка и Банка развития

Беларусбанк и Банк развития подписали соглашения о сотрудничестве по программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает пресс-служба Беларусбанка, в рамках программы будет осуществляться финансирование в белорусских рублях, долларах США и евро как за счет собственных ресурсов Банка развития, так и привлеченных Банком развития ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ).

«Программа направлена на оказание поддержки индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в Республике Беларусь, микро- и малым организациям, а также субъектам среднего предпринимательства во всех регионах страны. Кредитная поддержка затронет такие сферы, как стартап-компании, поддержка регионов, социальное предпринимательство, женское предпринимательство и др. Такой вид финансирования позволит в будущем расширить развитие данных направлений в Республике Беларусь», — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Банка развития, согласно соглашениям, субъекты МСП могут обращаться в ОАО «АСБ «Беларусбанк» за финансированием в белорусских рублях на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств и/или финансирование затрат на приобретение нематериальных активов (франшизы) для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг (Каталог продуктов в рамках программы).

Также, субъектам МСП доступно финансирование за счет ресурсов фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ) в долларах США под ставку – 5,5%, и финансирование в евро и долларах США за счет ресурсов Всемирного банка на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств – срок финансирования до 10 лет, и на финансирование оборотного капитала – срок финансирования до 4 лет, для производственной, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Источник: ПраймПресс