96,8% организаций в Беларуси используют интернет

Национальный статистический комитет представил исследование, согласно которому 96,8% организаций в Беларуси используют в своей работе интернет, при этом 46,% опрошенных используют мобильный доступ.

Участие в исследовании, проводившемся в 2018 году, приняли участие 8080 респондентов, сообщает Белстат.

Среди обследованных организаций возможностью использовать в своей работе сеть интернет располагали 96,8% организаций, локальные вычислительные сети – 79,8%, Интранет – 26,6%, Экстранет – 13,5%. Услугами электронной почты воспользовались 96,2% обследованных организаций. Почти половина (46,5%) организаций предоставляла своим работникам технические средства для беспроводного (мобильного) доступа в сеть интернет.

Практически все организации (99,8%), подключенные к сети интернет, использовали стационарный широкополосный доступ.

Среди обследованных организаций 67,2% организаций имели веб-сайт, из них 73,8% использовали его для публикаций каталогов товаров (работ, услуг) или прейскурантов, 44,5% – для публикаций вакансий на рабочие места или приема резюме на работу, 15% – для отслеживания статуса заказов.

Из числа организаций, использовавших персональные компьютеры, 22,7% организаций в 2018 году пользовались сервисами облачных вычислений. Чаще всего они использовали облачные сервисы для электронной почты (65,6% от числа организаций, использующих облачные сервисы), для размещения баз данных и хранения файлов (58,2%), для доступа к программному обеспечению, предоставляемому провайдером облачных сервисов (57,4%), для размещения собственного программного обеспечения (29,9%).

Доступ в сеть интернет в целях отправки и получения электронной почты использовали 99,4% организаций, поиска информации – 99,1%, представления государственной статистической отчетности, налоговых деклараций, таможенных и других документов – 96,8%, осуществления банковских операций – 96,3%, получения сведений о необходимых товарах (работах, услугах) и их поставщиках – 89,3%, получения информации о деятельности государственных органов (организаций) – 88,8%, представления сведений об организации, ее товарах (работах, услугах) – 78,9%, получения или оказания информационных услуг – 73,8% организаций. По данным наблюдения, в 2018 году электронные продажи товаров (работ, услуг) осуществляли 26,1% организаций, электронные закупки товаров (работ, услуг) – 35,7%.

Как показали данные государственного статистического наблюдения, из общей суммы затрат организаций республики на ИКТ 24,6% составляли затраты на приобретение вычислительной техники и оргтехники, 22,7% – на оплату услуг сторонних организаций и специалистов, 19,4% – на приобретение программного обеспечения, из них 44,5% – на приобретение программного обеспечения, разработанного в республике, 13,1% – на приобретение телекоммуникационного оборудования, 11,2% – на оплату телекоммуникационных услуг.