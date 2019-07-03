Банк Дабрабыт ищет стратегического инвестора, нацеленного на долгосрочную работу на финансовом рынке Беларуси

ОАО «Банк Дабрабыт» ищет стратегического инвестора, нацеленного на долгосрочную работу на финансовом рынке Беларуси.

Об этом сообщил председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд агентству ПраймПресс, комментируя актуальную ситуацию с продажей контрольного пакета акций банка.

«Мы отсекаем спекулятивные предложения, когда хотят купить дешевле, а затем через короткий промежуток времени продать дороже. Это не то, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы в финансовую систему страны пришел тот инвестор, который настроен на долгосрочную продуктивную работу», - сказал Лихогруд.

Поддержку процессу продажи банка оказывает Европейский банк реконструкции и развития, меморандум об этом стороны подписали в сентябре 2016 г. Согласно документу, продать контрольный пакет акций инвестору планируется до 1 января 2020 г, но этот срок не является крайним, отметил Лихогруд. Он может быть перенесен, если понадобится еще время.

«Для инвесторов важно, чтобы предмет инвестирования, в данном случае банк, в продолжительном промежутке времени показывал хорошие результаты. Мы на это нацелены. Наши финансовые результаты позволяют выходить на рынок и заявлять о себе. Но это – не тот случай, когда нужно продать любой ценой. Нам было не одно предложение, но с какими-то дисконтами. Это – не наш вариант. В банке хорошее качество активов, а также продукт, команда, финансовые результаты, которые подтверждают, что это высокорентабельное финансовое учреждение и нет смысла в каких- то дисконтах. Задача поиска инвестора не снята, банк продолжает работу по разным направлениям, в разной географии. Было много встреч, они продолжаются», - сообщил Лихогруд.

Как сообщалось ранее, Банк Дабрабыт проводил переговоры с потенциальными инвесторами в Китае. Интерес к банку также проявлял турецкий Зираат Банк.

ОАО «Банк Дабрабыт» (до 28 января 2019 г — ОАО «Банк Москва-Минск») является государственным банком. Основным акционером банка является Национальный банк Беларуси, которому принадлежит 99,75% акций.

Источник: ПраймПресс