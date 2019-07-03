ОАО «Банк Дабрабыт» ищет стратегического инвестора, нацеленного на долгосрочную работу на финансовом рынке Беларуси.
Об этом сообщил председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд агентству ПраймПресс, комментируя актуальную ситуацию с продажей контрольного пакета акций банка.
«Мы отсекаем спекулятивные предложения, когда хотят купить дешевле, а затем через короткий промежуток времени продать дороже. Это не то, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы в финансовую систему страны пришел тот инвестор, который настроен на долгосрочную продуктивную работу», - сказал Лихогруд.
Поддержку процессу продажи банка оказывает Европейский банк реконструкции и развития, меморандум об этом стороны подписали в сентябре 2016 г. Согласно документу, продать контрольный пакет акций инвестору планируется до 1 января 2020 г, но этот срок не является крайним, отметил Лихогруд. Он может быть перенесен, если понадобится еще время.
«Для инвесторов важно, чтобы предмет инвестирования, в данном случае банк, в продолжительном промежутке времени показывал хорошие результаты. Мы на это нацелены. Наши финансовые результаты позволяют выходить на рынок и заявлять о себе. Но это – не тот случай, когда нужно продать любой ценой. Нам было не одно предложение, но с какими-то дисконтами. Это – не наш вариант. В банке хорошее качество активов, а также продукт, команда, финансовые результаты, которые подтверждают, что это высокорентабельное финансовое учреждение и нет смысла в каких- то дисконтах. Задача поиска инвестора не снята, банк продолжает работу по разным направлениям, в разной географии. Было много встреч, они продолжаются», - сообщил Лихогруд.
Как сообщалось ранее, Банк Дабрабыт проводил переговоры с потенциальными инвесторами в Китае. Интерес к банку также проявлял турецкий Зираат Банк.
ОАО «Банк Дабрабыт» (до 28 января 2019 г — ОАО «Банк Москва-Минск») является государственным банком. Основным акционером банка является Национальный банк Беларуси, которому принадлежит 99,75% акций.
Источник: ПраймПресс