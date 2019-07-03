СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 24 – 31 МАЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

СЗАО «БЕЛДЖИ» с начала организации производства выпустило свыше 15 тыс. автомобилей. Расширяется линейка выпускаемой продукции, прорабатываются новые рынки сбыта. В настоящее время около половины производимых автомобилей направляется на экспорт, в основном в Россию. Также проводятся переговоры с партнерами из Украины, Литвы, Сербии, Молдовы. В основном легковые автомобили покупают физические лица (до 75% от общего объема продаж).

ОАО «Банк БелВЭБ» в качестве партнера Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» принимает участие в 24-й международной специализированной выставке «БАМАП-2019». Форум проходит 30-31 мая на площадях Национальной библиотеки Беларуси. В фокусе внимания Банка БелВЭБ не только финансирование приобретения техники, но и онлайн-сервисы и продукты, специально разработанные для компаний-перевозчиков.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси провел семинар «Организация сбора отходов производства и потребления, их переработки и использования. Опыт Польши и Беларуси. Возможности сотрудничества». Обсуждались вопросы в области управления

отходами в Беларуси и ЕС. В работе семинара приняли участие представители профильных министерств двух стран и деловых кругов. Также состоялись переговоры в

B2B. Соорганизаторами семинара выступили Посольство Польши в Беларуси и ассоциация «Белэкоресурсы».

«Могилевлифтмаш» & «Воздухотехника». Лифт белорусско-российского производства показали в Москве. Это первый образец продукции белорусского «Могилевлифтмаша» и российского предприятия «Воздухотехника». В этом году на московской площадке планируют выпустить 500 таких лифтов, а в следующем – около тысячи.

Источники: БЕЛТА , ОАО «Банк БелВЭБ», Национальный центр маркетинга МИД Беларуси, ОНТ