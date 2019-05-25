СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 17– 24 МАЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

БКК и CNAMPGC договорились расширять контейнерные поставки калия в Китай. С 16-19 мая проходил визит в Беларусь руководства Всекитайской ассоциации кооперативов снабжения ACFSMC и компании CNAMPGC. В период с 2019 по 2023 гг. предусмотрены поставки в Китай более полумиллиона тонн калийных удобрений в контейнерах.

Резидент СЭЗ «Витебск» ООО «ВМГ ВудАрт» планирует запустить в I квартале 2020 г. производство технологической щепы. Организация такого производства - первый этап масштабного проекта по созданию вертикально интегрированного деревообрабатывающего комплекса, который реализует в СЭЗ «Витебск» международный холдинг «ВМГ» с центральным офисом в Клайпеде (Литва). Он объединяет несколько предприятий в Литве, Беларуси, Украине, является одним из крупнейших производителей и экспортеров мебели и ДСП в странах Балтии. Общий объем инвестиций по проекту – около € 80 млн.

«Санта» открыла в центре Минска концептуально новый «Рублевский». В здании «Центра моды» на открылся супермаркет «Рублевский» в новом концепте, на который вскоре перейдут и другие магазины сети. Его открыла группа компаний «Санта» в качестве промежуточного этапа перед масштабным ребрендингом сети «Рублевский». Супермаркет сохранил старую вывеску, но кардинально изменился внутри. «Санта» приобрела «Рублевский» в августе 2018 г. Под двумя брендами сейчас действует 158 розничных магазинов.

Банк БелВЭБ ознакомил депутатов с новыми подходами в развитии цифровых банковских технологий. 22 мая Постоянная комиссия Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету и финансам провела выездное заседание на базе ОАО «Банк БелВЭБ». Мероприятие состоялось с участием советника исполнительного директора МВФ Александра Заборовского. Участники заседаняи обсудили вопросы развития сектора IT-услуг и его влияния на цифровой бизнес банков, ряд аспектов функционирования технологий системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО), обсудили проблемы современной стратегии управления отношениями с клиентами, вопросы развития, продвижения и безопасности дистанционных продуктов. Парламентарии ознакомились с процессом разработки и внедрения Digital-продуктов, доступных в каналах СДБО.

Беларуськалий начинает строить новый рудник – Дарасинский. На промышленной площадке возведут административно-бытовой комплекс, цех дробления, склад руды и наземный конвейер для доставки сырья на фабрику. Новый рудник поможет увеличить объемы производства до 9 млн тонн в год. Возвести рудник планируют ускоренными темпами - за четыре года.

Источники: «Ежедневник», БЕЛТА, «Телеграф», ОАО «Банк БелВЭБ», «Беларусь-1»