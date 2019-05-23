Конкурс «Лучший экспортер 2018 года»

23 мая 2019 г. состоится торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер 2018 года».

Конкурс ежегодно проводится Белорусской торгово-промышленной палатой совместно с министерствами архитектуры и строительства, здравоохранения, иностранных дел, лесного хозяйства, промышленности, сельского хозяйства и продовольствия, транспорта и коммуникаций, экономики, рядом других государственных органов, организаций и общественных объединений, в 22 номинациях среди субъектов хозяйствования, представленных для участия республиканскими и местными органами госуправления, бизнес-союзами, и основывается на данных официальной статистики.

В нынешнем году в финальный этап конкурса вышло 151 предприятие. Финалисты в 2018 году поставили продукцию на общую сумму порядка 15 млрд долларов в 140 стран.

Итоги конкурса «Лучший экспортер 2018 года» были подведены конкурсной комиссией 18 апреля. В каждой номинации были определены победители, а предприятия, набравшие максимально близкое к победителю количество баллов и показавшие выдающиеся результаты в экспорте продукции и услуг, награждены поощрительными дипломами.

В торжественной церемонии награждения победителей конкурса примут участие члены Правительства, руководители местных органов государственного управления, представители дипломатического корпуса, деловой и культурной элиты страны, бизнес-сообщества.

Мероприятие пройдет в Малом зале Дворца Республики (Октябрьская пл.1). Начало в 18.00.

Подход к прессе – 17.20.

Представителям СМИ необходимо аккредитоваться в БелТПП до 17.00 22 мая по телефонам: + 375 17 237 72 62, + 375 29 165 57 41 либо по эл. почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . Контактное лицо в БелТПП – Брылева Анна Валерьевна.

Председатель В.Е.Улахович