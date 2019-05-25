СОБЫТИЯ КОМПАНИЙ: 3 – 10 МАЯ

Предлагаем краткий обзор интересных новостей предприятий, компаний и банков.

«Белкоммунмаш» поставил трамваи в казахстанский Павлодар. Для нужд города поставлено четыре единицы техники по проекту «Павлодарский трамвай», который предусматривает обновление подвижного состава местного трамвайного парка и финансируется из средств кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Оставшиеся девять единиц трамвайных вагонов модели 802Е планируется поставить до конца сентября текущего года.

В «Великом камне» открыли Почетную доску и отметили лучшие строительные проекты. 28 компаний уже выпускают свою продукцию в сфере логистики и научно-исследовательской деятельности. Например, дизельные агрегаты поставляют на Минский автомобильный завод. В планах - сотрудничество с предприятиями «Амкодор» и «Гомсельмаш».

Авиакомпания «Белавиа» 15 июля откроет первый рейс по маршруту Минск-Мюнхен-Минск. Полеты в Мюнхен будут осуществляться на регулярной основе 4 раза в неделю на комфортабельном авиалайнере Embraer 175 вместимостью 76 мест. Время в пути составит порядка 2-х часов. Билеты уже доступны для покупки на сайте компании. На данный момент белорусский перевозчик выполняет регулярные рейсы по следующим немецким направлениям: Берлин, Франкфурт и Ганновер.

БЕЛАЗ завоевывает рынок Украины. Поливооросительная машина БЕЛАЗ-76135 отгружена в адрес Северного горно-обогатительного комбината, который входит в состав горно-металлургической группы компаний «Метинвест». С начала текущего года Украина является новым рынком сбыта этого вида техники, куда уже поставлены три единицы. Поливооросительная машина БЕЛАЗ-76135 предназначена для проведения работ в карьерах открытых разработок полезных ископаемых.

ОАО «Банк БелВЭБ» приняло решение об увеличении до €50 млн суммы финансирования инвестиционного проекта совместного белорусско-китайского предприятия ООО «Белкалий-Мигао» по строительству объекта «Завод по производству нитрата калия на промышленной площадке 4 рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Первая очередь». В феврале 2019 г. Банк БелВЭБ открыл ООО «Белкалий-Мигао» невозобновляемую кредитную линию на сумму до €37,5 млн сроком до 8 лет на цели реализации указанного проекта.

Источники: БЕЛТА, «Беларусь – 1», ОАО «Авиакомпания «Белавиа», ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Банк БелВЭБ»