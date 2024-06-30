Белорусскому бизнесу открыты прямые платежи в Лаос, Таиланд и Турцию

Белорусскому бизнесу доступны прямые онлайн-платежи в Лаос, Таиланд и Турцию. Их запустил Paritetbank для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Взаимодействие работает в обе стороны: можно совершать переводы в азиатские страны или получать оттуда выручку.

Онлайн-платежи в Лаос и Таиланд можно осуществлять в местных валютах – тайских батах и лаосских кипах. В качестве альтернативы – китайские юани. Переводы доступны без ограничений по сумме, а выручку можно получать в нужной валюте.

«В текущих условиях ничего не остается, как налаживать прямое взаимодействие с местными банками разных стран. Это позволяет бизнесу совершать расчёты с зарубежными контрагентами: платить за товар или получать оплату. Лаос и Таиланд – в числе перспективных направлений: мы видим, что спрос на ведение бизнеса с этими странами растёт, а мы как банк готовы обеспечить необходимые для этого платёжные условия», – отмечают в Paritetbank.

Paritetbank также предоставил возможность совершать прямые международные платежи в Турцию. Переводы доступны в российских рублях и турецких лирах по 10 видам назначений платежей.

«Турция сейчас входит в число основных торговых партнеров Беларуси. Многие международные платежи проходят в этом направлении. Мы знаем, что какое-то время были сложности с переводами в турецкие банки. Нам удалось найти способ обеспечить расчёты без каких-либо ограничений. Нет сомнений, что эта возможность будет крайне востребована. К нам поступает много запросов, и у нас есть готовое решение для всего белорусского бизнеса», – поясняют в банке.

Количество операций не ограничено. Нет и лимитов по сумме перевода.

Онлайн-переводы в Турцию, Лаос и Таиланд можно совершать из любой точки страны в мобильном приложении eParitet или интернет-банке.