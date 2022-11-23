Аудиторам предпишут «оцифроваться»

Начиная с 2023 года большинство информации, предоставляемой аудиторами в Минфин и Аудиторскую палату, планируется перевести в формат электронных документов.

На общественное обсуждение вынесен проект постановления «Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь», который предполагает перевод аудиторской отчетности в электронный формат с использованием специализированного программного обеспечения и электронно-цифровой подписи. Обсуждение документа продлится до 28 ноября, а его вступление в силу ожидается уже с 1 января 2023 г.

В этом году постановлением Национального статистического комитета от 12 августа 2022 г. №67 были внесены изменения в ряд форм государственной статистической отчетности. В том числе в «Отчет о работе аудиторской организации» по форме 1-аудит, который предоставляется в Минфин, который был переведен в формат электронного документа. Теперь оцифровать планируется остальную отчетность аудиторов.

В частности, речь идет о переходе к электронному документообороту при представлении аудиторскими организациями и аудиторами-индивидуальными предпринимателями информации об осуществлении ими = профессиональной деятельности и оказании услуг в Министерство финансов; о предоставлении данных в Аудиторскую палату по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, информации о своей деятельности, а также сведений для включения в аудиторский реестр.

Единственное исключение: «при представлении в Министерство финансов аудитором сведений для включения в реестр сохраняется порядок, при котором информация может представляться на бумажном носителе по почте, посредством технических средств (факсимильной связи), нарочным (курьером) либо лично или в электронном виде посредством личного кабинета аудитора».

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