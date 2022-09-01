«Аудиторы - ИП может быть и уйдут, но проблемы в аудите останутся…»

В ближайшее время индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аудиторскую деятельность, могут запретить осуществление обязательного аудита. Спросили у специалиста - к чему это может привести, и что происходит сегодня на этом рынке.
Ирина ИСАКОВИЧ,
аудитор - индивидуальный предприниматель,
Аудиторское сообщество, в частности аудиторы - индивидуальные предприниматели, крайне обеспокоены грядущими изменениями в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». Речь идет о возможном запрете на проведение аудиторами - ИП обязательного аудита в Республике Беларусь. Это связано с тем, что Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС от 19.04.2022 аудиторы - ИП исключены из числа субъектов обязательного аудита. В документе указано, что «обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями» (п.22 ст. 22). В целях гармонизации законодательства с государствами-членами ЕАЭС в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» предстоит внести соответствующие изменения.
Но есть надежда, что такие кардинальные изменения при проведении обязательного аудита не коснутся аудиторов - ИП. Дело в том, что Соглашение позволяет государству-члену ЕАЭС устанавливать в своем законодательстве случаи, при которых бухгалтерская отчетность экономического субъекта подлежит обязательному аудиту, а также предоставить индивидуальным аудиторам право проводить такой аудит (п.3 ст.22). И если Министерство финансов Республики Беларусь воспользуется этим правом, то аудиторы - ИП смогут и дальше оказывать услуги по проведению обязательного аудита. Тем более, что никаких объективных причин, на основании которых данную категорию аудиторов следует лишать этого права в нашей стране не имеется.
Аудиторы - ИП, как и аудиторские организации, стремятся обеспечить высокое качество оказываемых услуг, которое оценивается Аудиторской палатой. Для этого специализированным органом Аудиторской палаты - Комитетом по внешней оценке качества - реализуются соответствующие мероприятия. Их результаты свидетельствуют о том, что недостатки в работе имеются как у аудиторских организаций, так у аудиторов - ИП. Но, как известно, «не ошибается тот, кто ничего не делает; а кто делает - ошибается». При этом принципиальное отличие аудитора - индивидуального предпринимателя от иных форм ведения бизнеса состоит в степени его ответственности по обязательствам, возникшим в результате осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с законодательством, аудитор - ИП несет полную имущественную ответственность, связанную с коммерческим риском.
Аудиторской палатой ежегодно проводится мониторинг системы внутренней оценки качества членов Аудиторской палаты, в том числе аудиторов - ИП. Так же, как и работники аудиторских организаций, аудиторы - ИП с периодичностью раз в 2 года повышают свою профессиональную квалификацию, участвуют в вебинарах и других образовательных мероприятиях, которые проводит Аудиторская палата.
Если говорить о профессиональных компетенциях, то согласно данным Обзора Аудиторской палаты, в 2020 году у 65% аудиторов - ИП имелся квалификационный аттестат длительностью более 15 лет, а у 24% - длительностью 10-15 лет. То есть 89% индивидуальных предпринимателей имеют опыт работы в сфере аудита более 10 лет. Поэтому неудивительно, что даже в таких сложных экономических условиях аудиторы - ИП продолжают оставаться востребованными (см. таблицу №1).
Таблица №1
Длительность аттестата
2020 г.
Количество аудиторов - ИП
чел.
%
До 5 лет
4
1
От 5 до 10 лет
33
10
От 10 до 15 лет
80
24
Свыше 15 лет
217
65
Всего
334
100
Деятельность аудиторов - ИП в основном сосредоточена в сфере малого и среднего бизнеса. Большинство из них оказывают услуги самостоятельно, без привлечения наемных работников. Это позволяет аудиторам - ИП быть полностью погруженными в особенности деятельности и проблемы аудируемых организаций, досконально изучить специфику их деятельности. Это важный момент, так как аудитор при проведении обязательного аудита не только выражает мнение о достоверности отчетности, но и выполняет одновременно несколько важных функций: экспертную, аналитическую, информационную, а также профилактическую по предупреждению возможных нарушений законодательства. Особенно эффективно это при проведении поэтапного аудита. Поэтому сохранение за индивидуальными предпринимателями права проведения обязательного аудита в полной мере отвечает не только интересам самих аудиторов - ИП, но и интересам государства, а также аудируемых лиц.
Также хотелось бы обратить внимание на еще одно обстоятельство, которое может серьезно повлиять на дальнейшее развитие аудита в Республике Беларусь. Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС определен Перечень субъектов хозяйствования, подлежащих обязательному аудиту (п.1 ст. 22), который значительно отличается от аналогичного Перечня, определенного в статье 22 ныне действующего Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». В таблице 2 приведены указанные Перечни.
Таблица 2
№
п/п
Закон об аудиторской деятельности Республики Беларусь
(п. 3 ст. 22)
Обязательный аудит годовой индивидуальной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь:
№
п/п
Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС (п.1 ст.22)
Обязательный аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1
Национального банка, банков, банковских групп, банковских холдингов
1
кредитной организации (банка)
2
страховых организаций
2
страховой организации
3
страховых брокеров
3
общества взаимного страхования
4
акционерных инвестиционных фондов
4
негосударственного пенсионного фонда
5
профессиональных участников рынка ценных бумаг
5
организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам
6
акционерных обществ, обязанных согласно законодательству раскрывать информацию об акционерном обществе в соответствии с законодательством о ценных бумагах
6
включаемой в проспект ценных бумаг
7
организаций, осуществляющих гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц
8
специальных финансовых организаций
9
резидентов Парка высоких технологий
10
бирж
11
управляющих организаций инвестиционных фондов
12
специальных финансовых организаций
13
иных юридических лиц, у которых объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год превышает 500 000 базовых величин
Представляется целесообразным, а также отвечающим национальным интересам Республики Беларусь, предусмотреть в Проекте изменений в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» расширение определенного пунктом 1 статьи 22 Соглашения Перечня субъектов хозяйствования, которые подлежат обязательному аудиту, путем включения в него тех субъектов хозяйствования, которые перечислены в статье 22 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», но не указаны в пункте 1 статьи 22 Соглашения.
Аудит представляет собой правовой институт, неразрывно связанный с экономической и политической обстановкой в стране. События последних нескольких месяцев (введение экономических санкций, заявления аудиторских компаний «Большой четверки» о прекращении деятельности и т.п.), свидетельствуют о том, что приоритет в сложившейся политической и экономической ситуации следует отдавать прежде всего развитию национальных аудиторских организаций и, в том числе аудиторов - индивидуальных предпринимателей.
Данные, размещаемые на сайтах Министерства финансов Республики Беларусь, Аудиторской палаты, а также в открытых источниках в СМИ свидетельствуют о том, что до недавнего времени доминирующее положение на рынке аудиторских услуг в Республике Беларусь занимали международные аудиторские компании, среди которых неизменными лидерами являлись компании «Большой четверки».
О нарастании кризисных явлений в национальном аудите свидетельствует отрицательная динамика в отношении количества аудиторов в Республике Беларусь. За период с 2013 по 2021 годы оно сократилось на 15% (минус 232 специалиста). При этом, если с 2010 по 2013 гг. наблюдался неизменный рост количества аудиторов в стране, то начиная с 2013 г. и по настоящее время наблюдается противоположная тенденция. По состоянию на 31.12.2021 в Республике Беларусь остался 1321 аудитор (см. таблицу №3).
Таблица №3
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Количество аудиторов в Республике Беларусь, чел.
1422
1493
1505
1553
1535
1530
1453
1458
1412
1394
1350
1321
Аналогичная ситуация складывалась и в отношении аудиторских организаций, а также в отношении аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Начиная с 2011 года количество аудиторских организаций постоянно сокращалось. С 2011 по 2021 гг. количество таких организаций уменьшилось более, чем в 2 раза (на 51%, или на 75 организаций). По состоянию на 31.12.2021 в Республике Беларусь осталась 71 аудиторская организация (см. таблицу №4).
Таблица №4
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Количество аудиторских организаций в Республике Беларусь
144
146
141
139
117
104
82
83
84
80
73
71
А количество аудиторов - индивидуальных предпринимателей за период с 2010 по 2021 гг. сократилось почти в 2 раза (на 49%, или на 278 специалистов). По состоянию на 31.12.2021 в Республике Беларусь осталось 286 аудиторов - ИП (см. таблицу №5).
Таблица №5
2009
2010
2019
2020
2021
Количество аудиторов – индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь
532
564
417
335
286
Можно добавить, что возраст специалистов на рынке аудиторских услуг неуклонно увеличивается - аудиторское сообщество «стареет», а бурного притока «молодой крови» в эту сферу, в отличие, например, от ИТ-бизнеса не наблюдается. Согласно Обзору Аудиторской палаты в 2020 году всего у 26 из 1350 специалистов (2%) имелся квалификационный аттестат длительностью до 1 года, а у 560 специалистов (41%) длительность аттестата превышала 15 лет. В дальнейшем, если не предпринять соответствующих мер, скорее всего эта тенденция будет сохраняться. Старение профессии и потеря квалифицированных кадров являются достаточно тревожными признаками для развития аудита.
Обозначенные тенденции формировались на фоне поэтапного изменения законодательства об аудите: с принятием в 2013 году нового Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» критерий выручки для обязательного аудита был увеличен с 600 тыс. евро до 5 млн евро, а позже изменен на 500 000 базовых величин. Было установлено требование о наличии в штате аудиторской организации не менее пяти аудиторов, для которых эта организация является основным местом работы. В результате резко сократилось количество организаций, подлежащих обязательному аудиту, а субъекты малого и среднего бизнеса оказались практически вне поля зрения обязательного аудита.
Предполагалось, что данные нововведения повысят качество аудиторских услуг, обеспечат стабильность рынка, защиту прав и интересов пользователей аудиторских услуг, а также решат проблемы с демпингом. Возможно, указанные цели в определенной мере были достигнуты. Однако в результате этих изменений значительно увеличилась концентрация рынка аудиторских услуг вокруг компаний «Большой четверки» и других международных компаний. В результате рынок аудита покинули не только недобросовестные участники, но и национальные аудиторские компании с высококвалифицированными специалистами, а также аудиторы - индивидуальные предприниматели, которые просто не смогли выдержать конкуренции в сложившихся условиях. По сути, в настоящее время рынок аудита в Беларуси давно уже монополизирован компаниями «Большой четверки» и другими международными аудиторскими компаниями, а большинство национальных аудиторских организаций на самом деле выступают в качестве «массовки», создавая иллюзию конкурентного рынка.
По моему глубокому убеждению, принятое в 2013 году решение о резком сокращении количества организаций, подлежащих обязательному аудиту, было ошибочным, и не привело к ожидаемым результатам. Вместо того, чтобы путем контрольных мероприятий и имеющихся в наличии мер воздействия заставить недобросовестных участников рынка аудиторских услуг выполнять требования законодательства, либо, в крайнем случае, прекратить их деятельность, были предприняты меры, которые негативно отразились на деятельности добросовестных участников, и прежде всего национальных аудиторских компаний и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Такие радикальные подходы к решению проблем в аудите больше напоминают способ борьбы с головной болью с помощью гильотины.
Кроме того, вывод из-под контроля обязательного аудита субъектов малого и среднего предпринимательства отнюдь не способствовал созданию благоприятного делового климата в данном секторе бизнеса. Обязательный аудит позволяет оценить и предотвратить налоговые риски, негативные правовые последствия сделок, непродуманные управленческие решения. Отмена обязательного аудита для субъектов малого и среднего бизнеса увеличила эти риски, а также риски снижения уровня организации учета и внутреннего контроля, правильности ведения бухгалтерского учета и исчисления налогов, предоставления недостоверной отчетности.
Полагаю, что в настоящее время в сфере аудита наступило время «работы над ошибками». Но на данном этапе важно не только исправить допущенные ранее ошибки, но и не совершить новые. При этом необходимо учитывать, что любая национальная экономика имеет свои особенности. Соответственно и стратегия развития аудита должна учитывать эти национальные особенности, а не ориентироваться исключительно на опыт других государств.
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