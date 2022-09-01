«Аудиторы - ИП может быть и уйдут, но проблемы в аудите останутся…»

В ближайшее время индивидуальным предпринимателям, осуществляющим аудиторскую деятельность, могут запретить осуществление обязательного аудита. Спросили у специалиста - к чему это может привести, и что происходит сегодня на этом рынке.

Ирина ИСАКОВИЧ,

аудитор - индивидуальный предприниматель,

налоговый консультант

Аудиторское сообщество, в частности аудиторы - индивидуальные предприниматели, крайне обеспокоены грядущими изменениями в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». Речь идет о возможном запрете на проведение аудиторами - ИП обязательного аудита в Республике Беларусь. Это связано с тем, что Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС от 19.04.2022 аудиторы - ИП исключены из числа субъектов обязательного аудита. В документе указано, что «обязательный аудит проводится только аудиторскими организациями» (п.22 ст. 22). В целях гармонизации законодательства с государствами-членами ЕАЭС в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» предстоит внести соответствующие изменения.

Но есть надежда, что такие кардинальные изменения при проведении обязательного аудита не коснутся аудиторов - ИП. Дело в том, что Соглашение позволяет государству-члену ЕАЭС устанавливать в своем законодательстве случаи, при которых бухгалтерская отчетность экономического субъекта подлежит обязательному аудиту, а также предоставить индивидуальным аудиторам право проводить такой аудит (п.3 ст.22). И если Министерство финансов Республики Беларусь воспользуется этим правом, то аудиторы - ИП смогут и дальше оказывать услуги по проведению обязательного аудита. Тем более, что никаких объективных причин, на основании которых данную категорию аудиторов следует лишать этого права в нашей стране не имеется.

Аудиторы - ИП, как и аудиторские организации, стремятся обеспечить высокое качество оказываемых услуг, которое оценивается Аудиторской палатой. Для этого специализированным органом Аудиторской палаты - Комитетом по внешней оценке качества - реализуются соответствующие мероприятия. Их результаты свидетельствуют о том, что недостатки в работе имеются как у аудиторских организаций, так у аудиторов - ИП. Но, как известно, «не ошибается тот, кто ничего не делает; а кто делает - ошибается». При этом принципиальное отличие аудитора - индивидуального предпринимателя от иных форм ведения бизнеса состоит в степени его ответственности по обязательствам, возникшим в результате осуществления предпринимательской деятельности. В соответствии с законодательством, аудитор - ИП несет полную имущественную ответственность, связанную с коммерческим риском.

Аудиторской палатой ежегодно проводится мониторинг системы внутренней оценки качества членов Аудиторской палаты, в том числе аудиторов - ИП. Так же, как и работники аудиторских организаций, аудиторы - ИП с периодичностью раз в 2 года повышают свою профессиональную квалификацию, участвуют в вебинарах и других образовательных мероприятиях, которые проводит Аудиторская палата.

Если говорить о профессиональных компетенциях, то согласно данным Обзора Аудиторской палаты, в 2020 году у 65% аудиторов - ИП имелся квалификационный аттестат длительностью более 15 лет, а у 24% - длительностью 10-15 лет. То есть 89% индивидуальных предпринимателей имеют опыт работы в сфере аудита более 10 лет. Поэтому неудивительно, что даже в таких сложных экономических условиях аудиторы - ИП продолжают оставаться востребованными (см. таблицу №1).

Таблица №1

Длительность аттестата 2020 г. Количество аудиторов - ИП чел. % До 5 лет 4 1 От 5 до 10 лет 33 10 От 10 до 15 лет 80 24 Свыше 15 лет 217 65 Всего 334 100

Деятельность аудиторов - ИП в основном сосредоточена в сфере малого и среднего бизнеса. Большинство из них оказывают услуги самостоятельно, без привлечения наемных работников. Это позволяет аудиторам - ИП быть полностью погруженными в особенности деятельности и проблемы аудируемых организаций, досконально изучить специфику их деятельности. Это важный момент, так как аудитор при проведении обязательного аудита не только выражает мнение о достоверности отчетности, но и выполняет одновременно несколько важных функций: экспертную, аналитическую, информационную, а также профилактическую по предупреждению возможных нарушений законодательства. Особенно эффективно это при проведении поэтапного аудита. Поэтому сохранение за индивидуальными предпринимателями права проведения обязательного аудита в полной мере отвечает не только интересам самих аудиторов - ИП, но и интересам государства, а также аудируемых лиц.

Также хотелось бы обратить внимание на еще одно обстоятельство, которое может серьезно повлиять на дальнейшее развитие аудита в Республике Беларусь. Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС определен Перечень субъектов хозяйствования, подлежащих обязательному аудиту (п.1 ст. 22), который значительно отличается от аналогичного Перечня, определенного в статье 22 ныне действующего Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности». В таблице 2 приведены указанные Перечни.

Таблица 2

№ п/п Закон об аудиторской деятельности Республики Беларусь (п. 3 ст. 22) Обязательный аудит годовой индивидуальной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь: № п/п Соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС (п.1 ст.22) Обязательный аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности: 1 Национального банка, банков, банковских групп, банковских холдингов 1 кредитной организации (банка) 2 страховых организаций 2 страховой организации 3 страховых брокеров 3 общества взаимного страхования 4 акционерных инвестиционных фондов 4 негосударственного пенсионного фонда 5 профессиональных участников рынка ценных бумаг 5 организации, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам 6 акционерных обществ, обязанных согласно законодательству раскрывать информацию об акционерном обществе в соответствии с законодательством о ценных бумагах 6 включаемой в проспект ценных бумаг 7 организаций, осуществляющих гарантированное возмещение банковских вкладов (депозитов) физических лиц 8 специальных финансовых организаций 9 резидентов Парка высоких технологий 10 бирж 11 управляющих организаций инвестиционных фондов 12 специальных финансовых организаций 13 иных юридических лиц, у которых объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за предыдущий отчетный год превышает 500 000 базовых величин

Представляется целесообразным, а также отвечающим национальным интересам Республики Беларусь, предусмотреть в Проекте изменений в Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» расширение определенного пунктом 1 статьи 22 Соглашения Перечня субъектов хозяйствования, которые подлежат обязательному аудиту, путем включения в него тех субъектов хозяйствования, которые перечислены в статье 22 Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности», но не указаны в пункте 1 статьи 22 Соглашения.

Аудит представляет собой правовой институт, неразрывно связанный с экономической и политической обстановкой в стране. События последних нескольких месяцев (введение экономических санкций, заявления аудиторских компаний «Большой четверки» о прекращении деятельности и т.п.), свидетельствуют о том, что приоритет в сложившейся политической и экономической ситуации следует отдавать прежде всего развитию национальных аудиторских организаций и, в том числе аудиторов - индивидуальных предпринимателей.

Данные, размещаемые на сайтах Министерства финансов Республики Беларусь, Аудиторской палаты, а также в открытых источниках в СМИ свидетельствуют о том, что до недавнего времени доминирующее положение на рынке аудиторских услуг в Республике Беларусь занимали международные аудиторские компании, среди которых неизменными лидерами являлись компании «Большой четверки».

О нарастании кризисных явлений в национальном аудите свидетельствует отрицательная динамика в отношении количества аудиторов в Республике Беларусь. За период с 2013 по 2021 годы оно сократилось на 15% (минус 232 специалиста). При этом, если с 2010 по 2013 гг. наблюдался неизменный рост количества аудиторов в стране, то начиная с 2013 г. и по настоящее время наблюдается противоположная тенденция. По состоянию на 31.12.2021 в Республике Беларусь остался 1321 аудитор (см. таблицу №3).

Таблица №3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Количество аудиторов в Республике Беларусь, чел. 1422 1493 1505 1553 1535 1530 1453 1458 1412 1394 1350 1321

Аналогичная ситуация складывалась и в отношении аудиторских организаций, а также в отношении аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Начиная с 2011 года количество аудиторских организаций постоянно сокращалось. С 2011 по 2021 гг. количество таких организаций уменьшилось более, чем в 2 раза (на 51%, или на 75 организаций). По состоянию на 31.12.2021 в Республике Беларусь осталась 71 аудиторская организация (см. таблицу №4).

Таблица №4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Количество аудиторских организаций в Республике Беларусь 144 146 141 139 117 104 82 83 84 80 73 71

А количество аудиторов - индивидуальных предпринимателей за период с 2010 по 2021 гг. сократилось почти в 2 раза (на 49%, или на 278 специалистов). По состоянию на 31.12.2021 в Республике Беларусь осталось 286 аудиторов - ИП (см. таблицу №5).

Таблица №5

2009 2010 2019 2020 2021 Количество аудиторов – индивидуальных предпринимателей в Республике Беларусь 532 564 417 335 286

Можно добавить, что возраст специалистов на рынке аудиторских услуг неуклонно увеличивается - аудиторское сообщество «стареет», а бурного притока «молодой крови» в эту сферу, в отличие, например, от ИТ-бизнеса не наблюдается. Согласно Обзору Аудиторской палаты в 2020 году всего у 26 из 1350 специалистов (2%) имелся квалификационный аттестат длительностью до 1 года, а у 560 специалистов (41%) длительность аттестата превышала 15 лет. В дальнейшем, если не предпринять соответствующих мер, скорее всего эта тенденция будет сохраняться. Старение профессии и потеря квалифицированных кадров являются достаточно тревожными признаками для развития аудита.

Обозначенные тенденции формировались на фоне поэтапного изменения законодательства об аудите: с принятием в 2013 году нового Закона Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» критерий выручки для обязательного аудита был увеличен с 600 тыс. евро до 5 млн евро, а позже изменен на 500 000 базовых величин. Было установлено требование о наличии в штате аудиторской организации не менее пяти аудиторов, для которых эта организация является основным местом работы. В результате резко сократилось количество организаций, подлежащих обязательному аудиту, а субъекты малого и среднего бизнеса оказались практически вне поля зрения обязательного аудита.

Предполагалось, что данные нововведения повысят качество аудиторских услуг, обеспечат стабильность рынка, защиту прав и интересов пользователей аудиторских услуг, а также решат проблемы с демпингом. Возможно, указанные цели в определенной мере были достигнуты. Однако в результате этих изменений значительно увеличилась концентрация рынка аудиторских услуг вокруг компаний «Большой четверки» и других международных компаний. В результате рынок аудита покинули не только недобросовестные участники, но и национальные аудиторские компании с высококвалифицированными специалистами, а также аудиторы - индивидуальные предприниматели, которые просто не смогли выдержать конкуренции в сложившихся условиях. По сути, в настоящее время рынок аудита в Беларуси давно уже монополизирован компаниями «Большой четверки» и другими международными аудиторскими компаниями, а большинство национальных аудиторских организаций на самом деле выступают в качестве «массовки», создавая иллюзию конкурентного рынка.

По моему глубокому убеждению, принятое в 2013 году решение о резком сокращении количества организаций, подлежащих обязательному аудиту, было ошибочным, и не привело к ожидаемым результатам. Вместо того, чтобы путем контрольных мероприятий и имеющихся в наличии мер воздействия заставить недобросовестных участников рынка аудиторских услуг выполнять требования законодательства, либо, в крайнем случае, прекратить их деятельность, были предприняты меры, которые негативно отразились на деятельности добросовестных участников, и прежде всего национальных аудиторских компаний и аудиторов - индивидуальных предпринимателей. Такие радикальные подходы к решению проблем в аудите больше напоминают способ борьбы с головной болью с помощью гильотины.

Кроме того, вывод из-под контроля обязательного аудита субъектов малого и среднего предпринимательства отнюдь не способствовал созданию благоприятного делового климата в данном секторе бизнеса. Обязательный аудит позволяет оценить и предотвратить налоговые риски, негативные правовые последствия сделок, непродуманные управленческие решения. Отмена обязательного аудита для субъектов малого и среднего бизнеса увеличила эти риски, а также риски снижения уровня организации учета и внутреннего контроля, правильности ведения бухгалтерского учета и исчисления налогов, предоставления недостоверной отчетности.

Полагаю, что в настоящее время в сфере аудита наступило время «работы над ошибками». Но на данном этапе важно не только исправить допущенные ранее ошибки, но и не совершить новые. При этом необходимо учитывать, что любая национальная экономика имеет свои особенности. Соответственно и стратегия развития аудита должна учитывать эти национальные особенности, а не ориентироваться исключительно на опыт других государств.

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