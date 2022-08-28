В ЕАЭС продлили срок отсрочки по уплате таможенных пошлин

Эта льгота предоставляется ключевым компаниям, перечень которых в каждой стране определяется правительством. В белорусском списке 103 таких предприятия.

Совет Евразийской экономической комиссии принял решение продлить до 31 декабря 2023 года льготный период, в течение которого может предоставляться беспроцентная отсрочка или рассрочка по уплате ввозных пошлин при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК. Ранее решением Совета ЕЭК от 15 апреля 2022 г. №75 этот срок был установлен до 30 сентября 2022 года.

Основанием для предоставления предприятиям рассрочки или отсрочки является включение их в специальные перечни системообразующих и градообразующих компаний, которым правительствами стран-членов Союза оказывается поддержка в рамках реализации мер по повышению устойчивости национальных экономик. Для получения льготы необходимо предоставить в таможенный орган подтверждение уполномоченного государственного органа, выданное в соответствии с национальным законодательством. Отсрочка и рассрочка не предоставляется при ввозе подакцизных товаров, не используемых в производстве.

В Беларуси в такой список включено 103 предприятия. Это предусмотрено постановлением правительства №441 от 4 июля 2022 г. Среди них: БМЗ, Нафтан, Гомсельмаш, МНПЗ, Белшина, БелАЗ, Беларуськалий, Гомельский химический завод, Полоцк-Стекловолокно, Мозырьсоль, Минск Кристалл, Керамин, Атлант и другие. Постановлением №441 срок действия льготы также был установлен до 30 сентября текущего года. Теперь, вероятно, он будет продлен до конца 2023 г.

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