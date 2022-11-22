Белорусские компании могут пройти тест на цифровую зрелость

Digital-агентство AMDG и Центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают принять участие в исследовании уровня цифровизации бизнес-процессов.

Digital Maturity (цифровая зрелость) - это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией. Впервые такое исследование проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США. Это исследование даст рынку Беларуси понимание, на каком уровне используются возможности и инструменты digital-маркетинга и насколько автоматизированы бизнес-процессы.

Digital Maturity оценивается по шести факторам:

Работа с целевой аудиторией.

Креативы.

Донесение рекламного сообщения.

Аналитика.

Автоматизация процессов.

Совершенство внутренней организации.

На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:

1) отсутствующий;

2) начальный;

3) фрагментарный;

4) интегрированный;

5) максимальный.

Затем, по результатам исследования, каждая компания-участница получит персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли. Все компании, которые пройдут опрос, автоматически становятся участниками конкурса «БРЕНД ГОДА 2022» в номинации Digital Maturity (Цифровая зрелость). Опубликовать результаты исследования AMDG и SATIO планируют в начале 2023 года.

Google и BCG при продвижении оригинального Digital Maturity заявляли, что углубление digital-трансформации по таким точкам роста в среднем увеличивает прибыль от рекламных каналов на 20% и одновременно снижает расходы на них на 20%. Кроме того, стоимость CPA уменьшается на 40%. Первое такое исследование в Беларуси проводилось с августа по октябрь 2021 года. В нем приняла участие 61 белорусская компания. Подробнее ознакомиться с результатами исследования 2021 года можно здесь.

Как пройти опрос Digital Maturity в Беларуси? Для этого достаточно выделить 15-30 минут свободного времени. Кнопка «Пройти опрос»