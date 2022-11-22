Белорусские компании могут пройти тест на цифровую зрелость

Digital-агентство AMDG и Центр системных бизнес-технологий SATIO приглашают принять участие в исследовании уровня цифровизации бизнес-процессов.
Digital Maturity (цифровая зрелость) - это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, который включает в себя использование CRM и инструментов автоматизации, а также грамотную работу с собственной продажной воронкой и аудиторией. Впервые такое исследование проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США. Это исследование даст рынку Беларуси понимание, на каком уровне используются возможности и инструменты digital-маркетинга и насколько автоматизированы бизнес-процессы.
Digital Maturity оценивается по шести факторам:
Работа с целевой аудиторией.
Креативы.
Донесение рекламного сообщения.
Аналитика.
Автоматизация процессов.
Совершенство внутренней организации.
На основании полученных результатов все компании будут оцениваться по пятиступенчатой шкале уровней:
1) отсутствующий;
2) начальный;
3) фрагментарный;
4) интегрированный;
5) максимальный.
Затем, по результатам исследования, каждая компания-участница получит персональный отчет по точкам роста в Digital, основанный на среднем уровне по стране и отрасли. Все компании, которые пройдут опрос, автоматически становятся участниками конкурса «БРЕНД ГОДА 2022» в номинации Digital Maturity (Цифровая зрелость). Опубликовать результаты исследования AMDG и SATIO планируют в начале 2023 года.
Google и BCG при продвижении оригинального Digital Maturity заявляли, что углубление digital-трансформации по таким точкам роста в среднем увеличивает прибыль от рекламных каналов на 20% и одновременно снижает расходы на них на 20%. Кроме того, стоимость CPA уменьшается на 40%. Первое такое исследование в Беларуси проводилось с августа по октябрь 2021 года. В нем приняла участие 61 белорусская компания. Подробнее ознакомиться с результатами исследования 2021 года можно здесь.
Как пройти опрос Digital Maturity в Беларуси? Для этого достаточно выделить 15-30 минут свободного времени. Кнопка «Пройти опрос»